Vozač Meklarena Lando Noris pobednik je večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Meksiko Sitija, čime je četiri trkačka vikenda pre kraja sezone preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu.

Formula 1 2025/2026

Britanski vozač je na stazi u Meksiku zabeležio svoju 10. pobedu u karijeri, ujedno šestu u aktuelnoj sezoni.

Drugo mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, a na poslednje mesto pobedničkog podijuma popeo se vozač Red Bula Maks Verstapen.

Četvrti je kroz cilj prošao vozač Hasa Oliver Berman, peti je trku završio Oskar Pjastri iz Meklarena, dok su na šestoj i sedmoj poziciji završili vozači Mercedesa Andrea Kimi Antoneli i Džordž Rasel.

Bodove su osvojili još Luis Hamilton iz Ferarija, Esteban Okon iz Hasa, kao i vozač Zaubera Gabrijel Bortoleto.

U generalnom plasmanu, četiri trke pre kraja (plus dva sprinta), vodi Noris sa 357 bodova, drugi je Pjastri sa bodom zaostatka, a treći Verstapen ima 321 bod.

Šampionat se nastavlja 9. novembra trkom za Veliku nagradu Sao Paula.

Poredak vozača i konstruktora posle večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Meksiko Sitija:

Vozači: 1. Lando Noris (Velika Britanija) 357 2. Oskar Pjastri (Australija) 356 3. Maks Verstapen (Holandija) 321 4. Džordž Rasel (Velika Britanija) 258 5. Šarl Lekler (Monako) 210 6. Luis Hamilton (Velika Britanija) 146 7. Andrea Kimi Antoneli (Italija) 97 8. Aleksander Albon (Tajland) 73 9. Niko Hulkenberg (Nemačka) 41 10. Isak Hadžar (Francuska) 39 11. Karlos Sainc (Španija) 38 12. Fernando Alonso (Španija) 37 13. Oliver Berman (Velika Britanija) 32 14. Lens Strol (Kanada) 32 15. Lijam Loson (Novi Zeland) 30 16. Esteban Okon (Francuska) 30 17. Juki Cunoda (Japan) 28 18. Pjer Gasli (Francuska) 20 19. Gabrijel Bortoleto (Brazil) 19 20. Franko Kolapinto (Argentina) 0

Konstruktori: 1. Meklaren 713 - šampion 2. Ferari 356 3. Mercedes 355 4. Red Bul 346 5. Vilijams 111 6. Rejsing Buls 72 7. Aston Martin 69 8. Has 62 9. Zauber 60 10. Alpin 20