Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da je fantastičan osećaj po prvi put pobediti u trci Formule 1 u Meksiku, kao i da ne razmišlja o osvajanju titule, nakon što je preuzeo vodeću poziciju u generalnom plasmanu.

"Ovo je neverovatno, fantastično - moja prva pobeda ovde u Meksiku. Prelepo mesto za trijumf, naročito ovde na stadionu. Veliko hvala navijačima", rekao je Noris, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Noris je četiri trkačka vikenda pre kraja sezone preuzeo vodeće mesto u generalnom plasmanu. Britanski vozač vodi sa 357 bodova, dok njegov timski kolega - Australijanac Oskar Pjastri, zaostaje jedan bod.

"Idem vikend po vikend, zadovoljan sam i fokusiran na sebe. Držim glavu dole i radim svoje, trenutno funkcioniše, tako da sam srećan", dodao je 25-godišnji vozač, koji je u Meksiku ostvario 10. trijumf u karijeri.

Noris je posebno govorio o startu trke, koji mu je u prethodnim mesecima zadavao velike probleme.

"Prilično jednostavna trka za mene, baš ono što sam želeo. Dobar start, dobar polazak i odličan prvi krug, a onda sam mogao da vozim svojim tempom", istakao je on.

Drugo mesto u trci za Veliku nagradu Meksiko Sitija zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, koji je istakao da je plasman na podijum veliko iznenađenje za njegov tim.

"Nismo znali šta da očekujemo od ovog vikenda, ali završiti na podijumu je zaista veliko iznenađenje", rekao je 28-godišnji Monačanin.

Lekler je govorio i o uzbudljivom finišu trke, u kojem mu je u borbi da zadrži drugo mesto pomoglo virtuelno vozilo bezbednosti.

"Moje gume (srednje tvrde) su bile potpuno potrošene. Video sam da se Maks (Verstapen) približava sa mekim gumama, pa je bilo teško, ali me je virtuelno vozilo bezbednosti na kraju spasilo", ocenio je on.

Treći je kroz cilj prošao Verstapen (Red Bul), koji ostaje u borbi za petu uzastopnu titulu prvaka sveta. Holanđanin za prvoplasiranim Norisom zaostaje 36 bodova.

Verstapen se osvrnuo na start trke i na dva silaska sa staze.

"Morao sam da pređem preko ivičnjaka, stalno sam pokušavao da izbegnem kontakt, izleteo sam na travu, a i posle je bilo mnogo dešavanja. Svi oko mene su bili na mekim gumama, a ja sam bio na srednje tvrdim, što je bila prava mala muka, pa sam samo pokušavao da preživim i da izvučem sa tim gumama koliko god mogu", rekao je Verstapen.

On je istakao da je trkački vikend u Meksiku bio veoma težak za njegov tim, kao i da je borba za drugo mesto u trci odličan rezultat.

"Vozilo bezbednosti (virtuelno) ti nekad ide u prilog, a nekada ne. Ponekad sigurnosni automobil radi za tebe, a ponekad protiv tebe", zaključio je Verstapen priču o borbi za drugo mesto sa Leklerom.

Šampionat se nastavlja 9. novembra trkom za Veliku nagradu Sao Paula.

Kurir Sport / Beta

BONUS VIDEO: