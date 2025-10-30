Slušaj vest

Vanja Savić svojevremeno bila je velika nada srpske odbojke i jedna od najtalentovanijih odbojkašica u zemlji.

Nažalost, razvoj Vanje Savić usporile su povrede. Ova mlada devojka suočila se sa novim malerom, morala je da operiše kičmu posle velikih bolova.

Videli je kao Tijaninu naslednicu

Vanja Savić, od ove sezone je korektorka Železničara iz Lajkovca. Imala je problema sa diskus hernijom i zbog toga je morala da propusti celu prošlu sezonu, kada je bila član užičkog Jedinstva. Devojka rodom iz Čačka, koja je prošla sve reprezentativne selekcije Srbije pre samo nedelju dana imala je operaciju na kičmi.

Pre četiri godine, kada je Vanja Savić igrala Ligu nacija za seniorski tim Srbije, predviđali su joj sjajnu karijeru. Poredili su je sa čuvenom Tijanom Bošković i u noj videli zamenu za najbolju srpsku korektorku svih vremena. Ali... Ima bronzanu medalju sa EP za kadetkinje, dve srebrne medalje za SP i EP za juniorke, zlato sa Balkanijade. Na EP izabrana je za najboljeg korektora.

Laserska operacija

Posle uspešne hirurške intervencije na kičmi Vanja Savić (23) po savetu lekara mora da miruje. Potom je čekaju terapije i polako ulazak u trenažni proces.

- Sada sam dobro. Pre sedam dana imala sam intervenciju i to je laserski urađeno. Nije ništa strašno. Doktor kod koga sam išla mi je to preporučio, sve je urađeno najbolje moguće. Predstoji mi stroga pauza, dve sedmice mirovanja - rekla je Vanja Savić 194 centimetra visoka korektorka za Sportski žurnal i nastavila:

- Posle toga vratiću se polako, prvo rehabilitacije mesec i po do dva, videćemo kako će biti sa radom. Ipak, verujem da će sve biti u najboljem redu!

Bila u Francuskoj

Serija povreda psihički utiče na svakog sportistu, ali Vanja Savić ne želi da poklekne i padne u depresiju.

- Nije bilo lako psihički, ali šta da radim. Iz ove kože ne mogu, pomirila sam se sa tim. Jedino mi je žao što nisam odigrala nijednu utakmicu, je sve što mi se desilo bilo je na početku sezone. Igrala sam prijateljske mečeve... I taman da počnem. Ali, džaba... Jedva čekam da se vratim na teren - istakla je Savićeva i dodala:

- Hvala svima iz kluba, posebno Živoradu i Ivani Lazarević, trenerima i svima u stručnom štabu. Zovu, podržavaju. Igračice su uz mene, svaki dan me zovu. Sve to mi mnogo znači.

Vanja Savić počela je karijeru u Slobodi iz Čačka, zatim se kalila u Omladincu iz Novih Banovaca, igrala je za Jedinstvo iz Stare Pazove, a tri godine provela je u Francuskoj u redovima Volero Le Kanea, sa kojim je osvojila kup te zemlje (2021), kao i superkup (2024).

