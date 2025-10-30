Slušaj vest

Svetska anti-doping agencija (WADA) potvrdila je danas da istražuje curenje informacija o istrazi posle koje je oslobodila 23 kineska plivača koji su bili pozitivni na zabranjeni lek za srce pre Olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine.

WADA je branila svoju odluku da plivače oslobodi dopinga i navela je da se složila sa kineskim antidoping vlastima koje su utvrdile da su uzorci plivača bili kontaminirani.

Postojanje istrage koju su sproveli Kina i WADA držalo se u tajnosti pre nego što su Njujork Tajms i nemačka televizija ARD izvestili o tome.

ARD je u sredu objavio da WADA traži osobu koja je dojavila medijima o istrazi, što je neobičan potez agencije koja podstiče i oslanja se na uzbunjivače da iskoreni doping.

Direktor obaveštajne službe i istrage WADA Ginter Janger rekao je da je agencija pokrenula istragu kako bi saznala o curenju informacija, ali je negirao da se traga za osobom koja je prijavila o istrazi.

"Ne jurimo uzbunjivača. Pokušavamo da otkrijemo kako je došlo do curenja i šta je bila motivacija za to", rekao je Janger novinarima u Londonu.

On je pohvalio snažnu zaštitu WADA za uzbunjivače i rekao da je politika agencije da se ne otkrivaju tekuće istrage kako bi se zaštitili oni koji mogu biti nepravedno optuženi za upotrebu dopinga.

Ocenio je da je curenje informacija politički motivisano i da želi da spreči da se to ponovo dogodi, ali da agencija ne bi učinila ništa što bi ugrozilo uzbunjivača.

Slučaj kineskih plivača bio je žarište kontroverzi u sportu, a sportska tela i sportisti kritikovali su WADA, među kojima i vlada SAD, koja je odbila da plati agenciji godišnji iznos od više od 3,6 miliona dolara.