Domaći teren, armija navijača, motivacija na maksimumu... Crveno-beli su spremni da ispišu istoriju u evropskom klupskom boks takmičenju. “Ložionica” je spremna za spektakl čiji je domaćin bokserski klub Crvena zvezda. Najprestižnije klupsko takmičenje na Starom kontinentu, plej of EUBC Kup šampiona biće održan 31. oktobra (polufinala) i 2. novembra (meč finala, kao i borba za treće mesto) sa početkom od 17:00 i 20:00 časova u kreativno-inovativnom i digitalnom centru u Beogradu. Za naslov šampiona evropskog klupskog takmičenja 2025. u boksu boriće se uz domaćina BK Crvena zvezda još tri ekipe: Panatenaikos (Grčka), Ostrava (Češka) i Pankration iz Moldavije.

Voljom žreba protivnik crveno-belih biće Moldavci, dok će se u drugom polufinalu boriti Panatenaikos i Ostrava.

Dan uoči početka plej ofa Crvena zvezda je održala koferencije za medije na kojoj su generalni direktor Aleksandar Nikolić, treneri Miodrag Radić i Dejan Slavujević, kao i sami Zvezdinih aduti za ulazak u niz besmrtnih šampiona Evrope: Vladimir Mirončikov, Igor Rogić i Dimitrije Andrejević istakli da je vreme za istoriju i da Zvezda i njeni verni navijači zaslužuju spektakl, ali i slavlje uz pobednički trofej Kupa evropskih šampiona.

“Zvezda je i ponos i hrabrost i tradicija. Zvezda je porodica koja će uvek ići srcem i dati svaki atom snage da se ime crveno-belih nađe na pobedničkom pijedestalu. Veliko nam je zadovoljstvo i čast što smo dobili priliku da budemo domaćin EUBC Kupa šampiona i verujem da ćemo opravdati šansu koja nam je ukazana kako organizaciono, tako i rezultatski, gde pre svega želimo da našoj armiji navijača priuštimo tu radost i zadovoljstvo da zajedno slavimo trijumf i ulazak u istoriju” – objašnjava generalni direktor Aleksandar Nikolić.

U hotelu “Srbija” održano je zvanično merenje boksera. Svi mečevi biće prenošeni uživo na TV Arena Fight.

Boje BK Crvena zvezda u “Ložionici” braniće izuzetni bokseri, među kojima i nosioci evropskih i svetskih odličja: Artur Ngaptijan 57 kg, Pavel Fedorov 63.5 kg, Vahid Abasov 67 kg, Igor Rogić 71 kg, Dimitrije Andrejević 75 kg, Vladimir Mirončikov 80 kg, Sadam Magomedov 92 kg.

U slučaju trijumfa u beogradskoj "Ložionici", trostruki šampion Jugoslavije (1967, 1969. i 1970) i osvajač Regionalne lige (2022. u Skoplju) u vitrine na Marakani doneo bi i najvredniji ekipni trofej u istoriji, još od osnivanja prve bokserske sekcije - 1945. godine.

