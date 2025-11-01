Slušaj vest

Loson je u trećem krugu prošlonedeljne trke u Meksiko sitiju, za malo izbegao sudar sa dvojicom redara koji su poslati na stazu da pokupe deliće bolida u prvom sektoru, zbog čega je upravno telo Formule 1 pokrenulo istragu. ; Loson ;je bio u boksu i izašao je na stazu nakon što je ostatak vozača prošao krivinu i očekivalo se da nikoga neće biti na stazi.

Uprkos tome što istraga FIA nije završena, Motosport federacija Meksika u četvrtak je optužila Losona da nije dovoljno usporio uprkos tome što su bile istaknute žute zastave i da nije promenio svoju putanju u prvoj krivini dok se približavao redarima.

FIA je danas oslobodila novozelandskog vozača bilo kakve krivice.

"Nakon analize telemetrije incidenta, možemo da potvrdimo da je vozač automobila broj 30 Lijam Loson, usporio na odgovarajući način i pravilno reagovao na dvostruke žute zastave istaknute u tom području, kočeći ranije nego u ranijim krugovima i prolazeći znatno sporije od brzine trke u prvoj krivini. On nije kriv za ovaj incident", navela je FIA, preneo je Skaj.

(Beta)