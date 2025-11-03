Slušaj vest

Poznata sportistkinja Sindi Morvan (39) je ubijena u gradu Kale na severu Francuske.

Ubistvo je počinila partnerka njenog bivšeg supruga, koja je nešto kasnije oduzela i svoj život.

Beživotno telo Sindi Morvan je pronađeno u petak, ona je ubijena iz vatrenog oružja u svojoj zgradi, a veruje se da je motiv bila ljubomora i napeti odnos između dve žene..

Počiniteljka je pobegla sa mesta zločina, a nešto kasnije je pronađena mrtva u svom automobilu. Ona je izvršila samoubistvo istim oružjem kojem je ubila Morvan, a pronađeno je i pismo u kojem je priznala zločin i izvinila se zbog svog čina.

Ko je bila Sindi Morvan?

Sindi Morvan je gotovo ceo svoj život posvetila biciklizmu. Kao mlada sportistkinja, u mlađim kategorijama je ređala uspehe i bila prvakinja Francuske.

Odlučila je ipak da školovanje stavi na prvo mesto, ispred profesionalne karijere, ali nikada nije krila strast koju ima prema biciklizmu.

Ostavila je veliki trag u lokalnom biciklističkom klubu u Kaleu, a od 2022. godine je bila ambasadorka Francuske biciklističke federacije.

Iza sebe je ostavila dvoje dece.

