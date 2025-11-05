Slušaj vest

Legendarni srpski bokser imao je život i karijeru koja bi komotno mogla da se pretoči u film "holivudskog" ranga.

Dragiša Stanković Čelik rođen je u Vlasotincu 5. novembra 1939. godine, a preminuo u Nišu 17. januara 2015. godine.

1/7 Vidi galeriju Jedan od najboljih jugoslovenskih boksera - Dragiša Stanković Čelik Foto: Screenshot

Dragiša je sa 17 godina počeo da trenira boks, dok je već sledeće godine bio kapiten prvog tima i samostalno boksovao sedmi meč sa tadašnjim dvostrukim prvakom države. On je u karijeri boksovao za Radnički iz Niša i Partizan iz Beograda. Stanković je u karijeri imao 520 mečeva od kojih je ostvario 512 pobeda i imao 8 izgubljenih duela. Kao profesionalac imao je 20 mečeva i 20 pobeda uz čak 19 nokauta.

U to vreme važio je za kontroverznu ličnost. Za Čelika su se lepile etikete kockara, ali i glavnog srećkovića u tadašnjoj Jugoslaviji pošto je dva puta dobio glavnu premiju u igri Loto i 14 puta za redom glavnu premiju na sportskoj prognozi zbog čega je kasnije i smanjen dobitni fond sportske prognoze.

Dragiša Stanković Čelik Foto: Screenshot

Jedno vreme je boksovao u Nemačkoj gde je trenirao i družio se sa Ljubom Zemuncem. Menadžer Bruno Miler ga je ucenio da mora da proda meč nemačkom šampionu i da padne, u suprotnom će mu menadžer uništiti karijeru. Za to mu je čak ponuđeno 250 000 maraka.

Principijelni Čelik je nokautirao šampiona i poslao ga kroz konopce nakon čega je završio karijeru te '70. godine. Nemačke novine su brujale o tome: "Divlji Jugosloven tukao Kukeca".

Nakon sportske karijere držao je restoran, a potom i lanac samostalne trgovine kao i industriju za proizvodnju kafe koja je nosila njegovo ime.

Ljubav prema otadžbini pokazao je tokom bombardovanja 1999. godine, kada je vojsci poklonio 30 tona kafe i pokazao, a odrekao se i penzije u korist države.

Kurir sport

Bokserski klub Crvena zvezda Izvor: Kurir