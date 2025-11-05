Slušaj vest

Nastavlja se sa odlascima iz veslačkog kluba Partizan.

Glavni trener veslača Partizana Nikola Stojić napustio je klub, a sada je za njim otišao i trener juniora Nikola Simović.

Nikola Simović veslački trener

Posle neslaganja u mišljenima i viziji čelnika privremene uprave, prvi Stojićev saradnik Simović doneo je odluku da i on napusti klub. Time je klub ostao bez dva trenera, za koje svako upućeniji zna da su 24 sata, sedam dana nedeljno bili u službi svojih veslača i veslačica.

Šta će se dalje dešavati u VK Partizan, ostaje da se vidi...

