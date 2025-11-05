Nikola Simović nije više trener juniora VK Partizan
POSLE STOJIĆA, VESLAČKI KLUB PARTIZAN NAPUSTIO I SIMOVIĆ! Bez trenera ostali i crno-beli juniori!
Nastavlja se sa odlascima iz veslačkog kluba Partizan.
Glavni trener veslača Partizana Nikola Stojić napustio je klub, a sada je za njim otišao i trener juniora Nikola Simović.
Nikola Simović veslački trener Foto: Tatjana Simović
Posle neslaganja u mišljenima i viziji čelnika privremene uprave, prvi Stojićev saradnik Simović doneo je odluku da i on napusti klub. Time je klub ostao bez dva trenera, za koje svako upućeniji zna da su 24 sata, sedam dana nedeljno bili u službi svojih veslača i veslačica.
Šta će se dalje dešavati u VK Partizan, ostaje da se vidi...
