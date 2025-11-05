Slušaj vest

Nastavlja se sa odlascima iz veslačkog kluba Partizan.

Glavni trener veslača Partizana Nikola Stojić napustio je klub, a sada je za njim otišao i trener juniora Nikola Simović.

Nikola Simović veslački trener Foto: Tatjana Simović

Posle neslaganja u mišljenima i viziji čelnika privremene uprave, prvi Stojićev saradnik Simović doneo je odluku da i on napusti klub. Time je klub ostao bez dva trenera, za koje svako upućeniji zna da su 24 sata, sedam dana nedeljno bili u službi svojih veslača i veslačica.

Šta će se dalje dešavati u VK Partizan, ostaje da se vidi...

Ne propustiteOstali sportoviČAK 34 GODINE JE BIO U KLUBU! Nikola Stojić nije više trener veslača Partizana
nikola-stojic-ispred-veslackog-saveza-srbije-foto-vss.jpg
Ostali sportoviNOVI USPEH SRPSKIH VESLAČA: Mačković i Pimenov osvojili zlato na prestižnoj međunarodnoj regati u Italiji
Martin Mackovic i Nikolaj Pimenov2.jpg
Ostali sportoviŠTETA! SRBIJA OSTALA BEZ MEDALJE! Veslačice Arsić i Orjabinskaja zauzele peto mesto na Svetskom prvenstvu
WhatsApp Image 2025-09-23 at 1.26.14 PM.jpeg
Ostali sportoviJOVANA I ELENA BLISTAJU NAKON PLASMANA U FINALE SVETSKOG PRVENTSVA: Njih dve pišu istoriju ženskog veslanja: "Naš cilj je da budemo sve bolje i bolje..."
WhatsApp Image 2025-09-23 at 1.26.15 PM.jpeg

 BONUS VIDEO:

Ivana Španović u teretani Izvor: instagram/ivanaspanovic