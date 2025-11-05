Slušaj vest

Ono što je posebno zanimljivo je da je ovaj vaterpolo večiti derbi igran u Futogu zbog finanijskih problema crveno-belih.

Zvezda je ovim trijumfom ublažila pritisak i prekinula niz loših rezultata u Regionalnoj ligi, dok je Partizan upisao peti poraz i dodatno produbio krizu.

Najefikasniji u redovima crveno-belih bili su Marko Petković i Stefan Pješivac sa po četiri gola, dok je Marko Radović u završnici prelomio meč u korist Zvezde.

U drugom iznenađenju kola, Šabac je savladao Jadran iz Herceg Novog 12:10, uz ključne pogotke Andreja Baraća i Nemanje Stanojevića.

Partizan i dalje nema bodove nakon pet kola, Zvezda ih sada ima šest, dok je Šabac na vrhu sa 12. Svoje mečeve tokom večeri igraju i Radnički i Novi Beograd protiv Primorca i Budućnosti.