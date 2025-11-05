UMRLA MAJKA CECE KITIĆ: Slavna sportistkinja doživela veliki gubitak
Svetlana Kitić, zvanično najbolja svetska rukometašica u 20. veku, doživela je veliki gubitak u porodici.
Njena majka, Ivka Kitić, preminula je danas u 84. godini.
Tužnu vest objavila je Cecina ćerka Mara putem Instagrama, uz umrlicu i obaveštenje da će sahrana biti održana u petak u Tuzli.
Ceca Kitić je rođena 7. juna 1960. u Tuzli.
Proslavila se u dresu beogradskog Radničkog, a 2010. godine je u anketi Svetske rukometne federacije proglašena za najbolju rukometašicu svih vremena.
Ljubavni život najbolje rukometašice, bio je vrlo turbulentan i bogat.
Imala je pored sebe uspešne muškarce, sportiste, biznismene, ali i kriminalce. Posle trećeg propalog braka, nakon razvoda od Gorana Bogunovića, od kojeg je, prema ličnom priznanju, doživela porodično nasilje, planula je ljubav sa Zoranom Kovačevićem Kočom. Bili su u vanbračnoj zajednici, tokom koje su dobili ćerku Sašku, ali je on 15 dana po rođenju deteta ubijen ispred kuće 1998. godine.
Bivša rukometašica pokrenula je privatni biznis. Odlučila je da otvori pekaru i kuvana jela na Novom Beogradu u kojoj radi zajedno sa ćerkom Marom.
- Krenula sam u ovaj posao jer mi je bilo dosadno. Iz sporta sam izašla prezasićena, u rukometu sam bila 45 godina i pauze sam pravila samo kad sam rađala decu. Loptu više nisam mogla da pogledam. A i htela sam da se odmorim. I odmarala sam se, a korona je produžila odmor. Nakon sportske karijere, želela sam da radim nešto. Moj kum Radivoje Korać rekao mi je da otvara pekaru sa još dvojicom saradnika i pozvao me da budem četvrti partner. Prihvatila sam. Radila sam, prodavala peciva i kruna s glave mi nije pala, jer ipak sam ja krunisana kraljica. Svidelo mi se. Ništa mi tu nije bilo strano. Radilo se dosta, ali bila sam u kontaktu s ljudima, što mi je prijalo jer sam oduvek timski igrač. Kada se ta naša četvorka razišla, uz pomoć drugog prijatelja, Gagija, iznajmila sam prostor i otvorila svoju pekaru. Samo kvalitet je važan. Nikada ne bih davala proizvode od juče. Nisam ni skupa. Burek se sviđa mušterijama. Imam stalnu klijentelu. Ne planiram da se obogatim od pekare, niti to mogu - rekla je u ispovesti za Kurir Svetlana Kitić