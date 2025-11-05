Slušaj vest

Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca pobedili su večeras na gostujućem terenu austrijski Hartberg 3:2 (25:22, 18:25, 24:26, 25:20, 15:11), u prvoj utakmici dvomeča drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Mladen Bojović sa 25 poena. Ivan Ćirović je dodao 20 poena, dok je Davide Kovač upisao 16 poena.

U ekipi Hartberga najefikasniji je bio Hampus Ekstrand sa 19 poena. Tobijas Vilimek je dodao 15 poena, dok je Štefan Mileder upisao 11 poena.

Revanš je na programu 12. novembra u Kragujevcu.

Po propozicijama ;Evropske odbojkaške konfederacije (CEV), za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija tri boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija dva, a poraženi jedan bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje "zlatni set", koji se igra odmah po završetku druge utakmice. "Zlatni set" se igra do 15 poena.

Pobednik ovog dvomeča će u poslednjem, trećem kolu kvalifikacija igrati protiv boljeg iz duela Dinama iz Bukurešta i ACH Voleja iz Ljubljane. Dinamo je u prvoj utakmici tog dvomeča u Bukureštu pobedio 3:1.