Komisija za dodelu Nagrada "Svetislav Milić – mladima od srca", donela je jednoglasnu odluku da nagradu u oblasti sport dodeli Ognjenu Mitroviću iz Niša "za izvanredne rezultate u oblasti sporta, gde je svojim talentom, posvećenošću i radom postigao brojne uspehe na domaćim i međunarodnim takmičenjima".

"Ove godine komisija je imala čast da prepozna izvanredne mlade ljude u oblasti sporta, a Ognjen Mitrović je istinski primer posvećenosti, discipline i dara koji inspirišu generacije. Njegovi sportski uspesi, ali i lični integritet i predanost, pokazuju da se trud i upornost uvek isplate. Ognjen ne samo da donosi medalje svom gradu i zemlji, već svojim primerom pokazuje mladima koliko su disciplina, rad i ljubav prema sportu ključ za postizanje vrhunskih rezultata“ – poručili su ispred komisije za dodelu ovogodišnjih priznanja.

Ognjen Mitrović Foto: Privatna arhiva

Ognjen Mitrović (2004) je jedan od najperspektivnijih mladih sportista Srbije, svetski, evropski i balkanski prvak u boksu i kik-boksu, višestruki državni šampion i ambasador sporta u svom rodnom gradu Nišu. Sportom se bavi od svoje devete godine, a već više od decenije posvećenošću, disciplinom i talentom ostvaruje izuzetne rezultate.

Do sada je odigrao preko 200 mečeva u boksu i kik-boksu, uključujući nastupe na najvećim svetskim i evropskim prvenstvima, gde je osvajao medalje i dokazao da pripada samom vrhu evropskog i svetskog sporta. Osvojio je brojne međunarodne turnire, svetske, evropske i balkanske kupove, a istovremeno je višestruki prvak Srbije u svim disciplinama. Za izuzetne rezultate i posvećenost, Ognjen je proglašen i najboljim sportistom grada Niša za 2022. godinu.

Pored sportskih uspeha, Ognjen je primer mladog čoveka koji svojim trudom, upornošću i posvećenošću inspiriše vršnjake i širu zajednicu. Aktivno se bavi profesionalnim boksom i nastavlja da Srbiju i Niš predstavlja u najboljem svetlu. Treninzi u klubu Gard 018 pokazuju vrednosti koje su osnova nagrade „Svetislav Milić – mladima od srca“ – mladost, talenat, predanost i ljubav prema sportu.

Ognjen Mitrović svojim primerom i rezultatima predstavlja uzor mladima i svedoči o snazi i vrednosti generacije koja dolazi.

Nagrada će nagrađenima biti uručena na svečanosti u Narodnom pozorištu u NIšu. Sutra će biti saopšteni nazivi institucija godine, ali će biti objavljeni i dobitnici specijalnih priznanja u znak sećanja na Ljubicu Milić.

O ovogodišnjim laureatima odlučivala je šestočlana komisija u sastavu: Hadži Ivan Redi – predsednik, prof.dr Melanija Mitrović, univerzitetski profesor u penziji, Marija Rašić, ispred Centra za socijalni rad „Sveti Sava“, Marjan Zdravković, ispred ANIP „Mozaik“, Ljiljana Milić, ispred porodice Milić i Marko Vučetić, ispred Srpske IT Asocijacije.