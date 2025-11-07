Slušaj vest

U derbiju petog kola Vaterpolo regionalne lige, Radnički je slavio na gostovanju kotorskom Primorcu, rezultatom 13:7.

U okršaju dva evroligaša, Kragujevčani su od samog starta držali konce igre u svojim rukama, sve vreme vodili i na kraju zasluženo stigli do celog plena.

Detalj sa vaterpolo meča Foto: VK Primorac

Šumadinci su stekli dva gola prednosti dva i po minuta pre kraja uvodne deonice, pogocima Andrije Prlainovića i Strahinje Rašovića (4:2), nakon čega je na kratko zaostatak svog tima smanjio Marko Mršić, pred kraj perioda.

Po povratku sa kratkog predaha Angelos Vlahopulos i Nikola Dedović odveli su goste na „plus tri“ (6:3), ali u narednih šest minuta igre, do poluvremena, golova nije bilo.

To je bio veći problem za Kotorane, koji su još prolongirali tu neefikasnost i nisu postigli pogodak punih 16 minuta, čak i iz napada sa dva igrača više, čemu je umnogome kumovala dobra igra u odbrani izabranika Uroša Stevanovića.

Radnički je za to vreme uvećao vođstvo na „plus pet“, golovima Save Ranđelovića i Vlahopulosa (8:3), pre nego što je Marko Mršić pogotkom iz peterca prekinuo post svog tima.

Upravo je Mršić bio jedini koji je do kraja postizao pogotke za svoj tim i koliko-toliko održavao Primorac u igri, ali je to bilo premalo da se učini nešto više protiv raspoloženog Radničkog. Na kraju je susret završio sa pet pogodaka.

U pobedničkom sastavu prednjačili su Strahinja Rašović sa četiri gola i Andrija Prlainović sa tri, odnosno Nikola Dedović i Angelos Vlahopulos sa po dva.

Pred vaterpolistima Radničkog je vaterpolo spektakl u Kragujevcu, derbi Lige šampiona sa grčkim Olimpijakosom, u sredu, od 20.30 časova. Ulaz je besplatan.

Primorac – Radnički 7:13 (3:4, 0:2, 2:3, 2:4)

Kotor – Bazen: „Zoran Džimi Gopčević“.

Sudije: Igor Virijević (Srbija) i Miroslav Mijanović (Crna Gora).

PRIMORAC: Rističević, Brguljan, S. Ćetković, Inaba, Mršić 5, Murišić, Vidović, Vučković 1, Vico, Brkić 1, P. Ćetković, Samardžić, Pejović, Perov.

Trener: Atanasios Kehajas.

RADNIČKI: Filipović, S. Rašović 4, Dedović 2, Ranđelović 1, P. Jakšić, Pijetlović, Prlainović 3, Ivanov 1, Murišić, Dončić, Vlahopulos 2, V. Rašović, Todorovski, Dadvani.

Trener: Uroš Stevanović.