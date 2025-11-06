Slušaj vest

VK Partizan izdao je saopštenje u kojem je obavestio javnost da su podneli tri krivične prijave.

Prenosimo u celosti njihovu objavu sa zvaničnog sajta kluba:

- Zbog niza neistinitih informacija iznetih u prethodnom periodu oko dešavanja u Veslačkom klubu Partizan, želimo da vas obavestimo o činjenicama koje nedvosmisleno pobijaju sva insinuiranja o političkom motivu uvođenja privremenih mera od strane JSD Partizan u Veslački klub.

U prilogu imate krivičnu prijavu i proširenje krivične prijave od 5. novembra 2025. godine, koje je VK Partizan podneo Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - Odeljenju za suzbijanje korupcije protiv:

- Đorđa Višackog, generalnog sekretara Olimpijskog komiteta Srbije,

- Marka Milačića, razrešenog zakonskog zastupnika VK Partizan, i

- Nikole Stojića, veslačkog trenera,

zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili više krivičnih dela u vezi sa nezakonitim raspolaganjem imovine kluba.

Krivična prijava je podneta 12. septembra 2025. godine protiv razrešenih članova uprave i Sekretarijata kluba, zbog sumnje da su uništili i nezakonito zadržali dokumentaciju kluba, te se Više javno tužilaštvo u Beogradu - Odeljenje za suzbijanje korupcije, oglasilo nadležnim za postupanje.

U periodu od 2021. godine do 25. avgusta 2025. godine, kada je JSD Partizan uveo privremenu upravu u VK Partizan, navedena lica su kroz niz spornih transakcija omogućila Đorđu Višackom da zahteva od kluba opremu VK Partizan tvrdeći da je to njegovo lično vlasništvo. Reč je o veslačkim čamcima četverac bez kormilara i dubl skulu marke Filippi, zatim većem broju veslačkih trenažera (ergometara), trenažnih bicikala i vesala.

Takođe je sporan i način na koji je deo navedene opreme nabavljen kroz transakcije: zamenom za postojeću klupsku opremu, uz doplatu kluba. Među originalnim fakturama i u arhivi VK Partizan nema dokaza da je Đorđe Višacki, kao funkcioner Olimpijskog komiteta Srbije i član Partizana, stvarni vlasnik pomenute opreme.

Veslački klub Partizan skreće pažnju javnosti da se nedavni negativni medijski natpisi o klubu, kao i objava odluke trenera Stojića da napusti VK Partizan, moraju posmatrati u okviru podnete proširene krivične prijave, ali su i nastavak daljih napora bivšeg rukovodstva da se destabilizuje klub i politički etiketira trenutno rukovodstvo kluba i JSD Partizan, kako bi se umanjio značaj rada i diskreditovala Privremena uprava, koja je u protekla tri meseca učinila sve da vrati klub u normalan sportski život, u zakonito poslovanje i zaštitu imovine i sportskog i pravnog integriteta, u skladu sa Statutom kluba, Statutom JSD Partizan i Zakonom o sportu.

U prilogu mejla koji je upućen medijima nalaze se originalni tekst krivične prijave i dopune krivične prijave kao i molba da se posebna pažnja obrati na činjenice i dokaze koji su dostavljeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu – Odeljenju za suzbijanje korupcije, navodi se u saopštenju kluba.