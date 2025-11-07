Slušaj vest

Šef stručnog štaba i selektor za pištolj streljačke reprezentacije Srbije Jasna Šekarić izjavila je da se u njenom timu nalaze strelci koji poseduju kvalitet da se bore za medalje na predstojećem Svetskom seniorskom prvenstvu u disciplinama vazdušnim i malokalibarskim oružjem u Kairu.

- Imamo strelce koji mogu da se bore za plasmane u finala, a potom i za medalje - navela je Šekarić, preneo je Streljački savez Srbije (SSS).

Takmičenje na Svetskom prvenstvu u Kataru će početi u subotu.

Reprezentaciju Srbije će na njemu predstavljati 12 strelaca, među kojima su i: Zorana Arunović, Damir Mikec, Jovana Todorović (pištolj), Lazar Kovačević, Milenko Sebić, Teodora Vukojević i Marko Ivanović (puška).

Spisak kompletiraju juniori Aleksandra Havran, Aleksa Rakonjac, Anastasija Živković (svi puška), Nađa Martinović i Uroš Gajić (pištolj).

- Naša ekipa je spoj mladosti i iskustva. U sastavu imamo troje takmičara koji nikad do sada nisu učestvovali ni na kontinentalnom, ni na svetskom seniorskom prvenstvu - Anastasiju Živković, Uroša Gajića i Nađu Martinović. To su strelci koji predstavljaju perspektivu srpskog streljaštva, ove godine su se dokazali na velikim takmičenjima za mlađe kategorije, na kojima su osvajali medalje. Zato smo u stručnom štabu odlučili da im pružimo šansu da još razviju svoj potencijal - rekla je Šekarić.

Šekarić je navela i da je rezultate na Svetskom prvenstvu uvek teško prognozirati, jer na njemu učestvuje najveći broj strelaca.

- Učestvuje daleko više strelaca nego na Olimpijskim igrama, pa je samim tim i broj kandidata za visok plasman, a posebno onih koji bi mogli da iznenade, mnogo veći. I rezultati često mogu da budu neočekivani. Nekada su za finala potrebna izuzetno visoka ostvarenja u kvalifikacijama, a nekada se svi iznenadimo kad sa slabijim ostvarenjem strelci stignu do plasmana među osam najboljih - kazala je Šekarić.

Šekarić je rekla i da je "neuobičajen" termin održavanja Svetskog prvenstva u Kairu zahtevao drugačiju vrstu priprema za polovinu njenog tima.

- Ne pamtim da je Svetsko prvenstvo održano ovako kasno. Međutim, kasni termin ne remeti značajno ritam rada takmičarima iz zemalja koje imaju veliki broj specijalista samo za vazdušno ili malokalibarsko oružje, s obzirom da na isti način treniraju tokom cele godine. Za strelce koji gađaju u obe vrste disciplina, a u tu grupu spada i polovina naše selekcije, neuobičajen termin je zahtevao novi način priprema - izjavila je Šekarić.

U subotu će u pojedinačnom takmičenju vazdušnom puškom učestvovati šestoro srpskih strelaca - Teodora Vukojević, Aleksandra Havran, Anastasija Živković u ženskoj konkurenciji, a Lazar Kovačević, Aleksa Rakonjac i Marko Ivanović u muškoj konkurenciji.

U nedelju je na programu takmičenje miks parova puškom, a ostale discipline u kojima učestvuju srpski strelci biće održane od 10. do 14. novembra.

Reprezentativci Srbije puškom, sa selektorom Draganom Donevićem i trenerom Stevanom Pletikosićem su u sredu stigli u Kairo, dok takmičari pištoljem, uz koje će biti Jasna Šekarić i trener Goran Mikec, će na put krenuti u petak.

