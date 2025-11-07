Slušaj vest

Kako je  preneo Odbojkaški savez, Srbija će prvu utakmicu na turniru koji će se od 9. do 26. septembra 2026. godine održati u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj, igrati 11. septembra od 19 časova protiv Estonije u Tampereu.

Odbojkaška reprezentacija Srbije SP 2025 Foto: OSSRB, Ossrb.org

U drugom kolu Grupe C, Srbija će igrati 13. septembra protiv Finske od 17 časova, a u trećem kolu dan kasnije protiv Holandije od 16 časova.

Srbija će u četvrtom kolu igrati 16. septembra protiv Danske od 16 časova, a u poslednjem petom kolu protiv Belgije 17. septembra od 16 časova.

Plasman u osminu finala izboriće po četiri reprezentacije iz svake grupe.

Ekipe iz Grupe C igraće u osmini finala sa ekipama iz Grupe A u kojoj su Italija, Slovenija, Češka, Grčka, Švedska i Slovačka. Utakmice Grupe A igraće se u Napulju i Modeni.

U Grupi B u Sofiji igraće Bugarska, Poljska, Severna Makedonija, Portugal, Ukrajina i Izrael, a u Grupi D u Kluž Napoki su Rumunija, Francuska, Letonija, Nemačka, Švajcarska i Turska.

Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Torinu i Varni, a utakmice polufinala i mečevi za medalje u Milanu.

Prvak Evrope 2026. godine izboriće učešće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

