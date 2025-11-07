ORLOVI SAZNALI RASPORED U TAMPEREU: Odbojkaši Srbije počinju EP 2026. godine utakmicom protiv Estonije
Kako je preneo Odbojkaški savez, Srbija će prvu utakmicu na turniru koji će se od 9. do 26. septembra 2026. godine održati u Italiji, Bugarskoj, Rumuniji i Finskoj, igrati 11. septembra od 19 časova protiv Estonije u Tampereu.
U drugom kolu Grupe C, Srbija će igrati 13. septembra protiv Finske od 17 časova, a u trećem kolu dan kasnije protiv Holandije od 16 časova.
Srbija će u četvrtom kolu igrati 16. septembra protiv Danske od 16 časova, a u poslednjem petom kolu protiv Belgije 17. septembra od 16 časova.
Plasman u osminu finala izboriće po četiri reprezentacije iz svake grupe.
Ekipe iz Grupe C igraće u osmini finala sa ekipama iz Grupe A u kojoj su Italija, Slovenija, Češka, Grčka, Švedska i Slovačka. Utakmice Grupe A igraće se u Napulju i Modeni.
U Grupi B u Sofiji igraće Bugarska, Poljska, Severna Makedonija, Portugal, Ukrajina i Izrael, a u Grupi D u Kluž Napoki su Rumunija, Francuska, Letonija, Nemačka, Švajcarska i Turska.
Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Torinu i Varni, a utakmice polufinala i mečevi za medalje u Milanu.
Prvak Evrope 2026. godine izboriće učešće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.