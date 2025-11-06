Slušaj vest

"Imali smo nekoliko dobrih vikenda i uspeli smo da smanjimo razliku, ali sa četiri trke do kraja, zaostatak je i dalje prilično velik", rekao je Verstapen na konferenciji za medije uoči Velike nagrade Brazila.

Holanđanin je krajem avgusta imao 104 poena manje od Oskara Pjastrija, ali je zatim zabeležio tri pobede, jedno drugo i jedno treće mesto, čime se vratio u borbu za titulu, sada sa 35 poena iza Pjastrija i 36 iza Norisa, koji je preuzeo vođstvo u ukupnom poretku pobedom u Meksiku pre dve nedelje.

"Moram da osvajam znatno više poena svakog vikenda, što neće biti lako. Moramo da maksimalno iskoristimo svaku priliku i odradimo svaku trku besprekorno", dodao je Verstapen.

Do kraja sezone ostaju četiri trke i dve sprint vožnje, što ukupno donosi maksimalno 116 bodova. Aktuelni četvorostruki svetski šampion zato više nema pravo na grešku i mora se osloniti i na malo sreće.

"Verovatno će nam trebati malo sreće na nekoj od trka da bismo značajno smanjili razliku. Daćemo sve od sebe. Da li će to biti dovoljno? Ne znam, ali nemamo šta da izgubimo. U najgorem slučaju biću treći, a u najboljem, šampion", rekao je on.

"Nemam nikakav pritisak. Čak i ako ne pobedim, znam da sam imao odličnu sezonu. Biće teško, treba biti realan... Ali već je neverovatno što uopšte pričamo o tituli nakon što sam imao više od 100 poena zaostatka. Tim nikada nije odustao i to je zaista impresivno", zaključio je Verstapen.

(Beta)