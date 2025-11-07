Slušaj vest

Čudne stvari dešavaju se sa Oskarom Pjastrijem na poslednjih nekoliko trka u Formuli 1, pa je Australijanac pred Veliku nagradu Brazila koja će biti vožena u nedelju (18.00) izgubio lidersku poziciju od timskog kolege Landa Norisa.

S obzirom da je Norisov bolid leteo po stazama, a Pjastrijev se mučio, pojavile su se spekulacije da tim Meklaren favorizuje svog, britanskog vozača.

Tandem Meklarena Oskar Pjastri i Lando Noris Foto: Daniel Cardenas / AFP / Profimedia

Peckanje Maksovog ćaleta

Australijanac Oskar Pjastri poručuje da Meklaren ni na koji način ne sabotira njegove šanse za titulu. Niti forsira Landa Norisa.

Pre nekoliko dana otac Maksa Ferstapena,Jos Ferstapen, nekada i sam vozač Forule 1, rekao je da bi Oskar Pjastri, ili njegov menadžer Mark Veber, trebalo snažnije da lupe šakom o sto, aludirajuci na to da Meklaren prednost daje Landu Norisu u borbi za titulu.

- To nije tačno. Meklaren nije počeo da se fokusira na jednog vozača - izjavio je Oskar Pjastri.

1/18 Vidi galeriju Oskar Pjastri Lili Foto: Printskrin/Instagram

Brani svoje interese

Priznao je Australijanac da su ga neka nedavna dešavanja unutar tima ipak iznenadila.

- Uvek otvoreno razgovaramo o tome šta je bilo dobro, šta nije i o donetim odlukama. U tom okviru možemo da branimo svoje interese i ja se u tome osećam sasvim sigurno. Tim nas podstiče da imamo svoj stav. Naravno, nije lako kada dva vozača jedne ekipe konkurišu za titulu, a samo jedan može da je osvoji. Biće tenzija, ali poštujem to, što nam je omogućeno da se borimo ravnopravno - izjavio je Pjastri.

Oskar Pjastri, posle odustajanja na trci za VN Azerbejdžana Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Borba do poslednjeg daha

Bio je krajnje jasan, kada je istakao da namerava da osvoji titulu isključivo na osnovu sopstvenog učinka.

- Želim da pokušam da osvojim šampionat znajući da sam to uradio sopstvenim zaslugama i kontrolišući ono što je do mene. Ako tim bira jednog vozača, postoji 50 odsto šanse da to ne budete vi. Zato nas ohrabruju da zastupamo svoje interese i mislim da nema potrebe bilo šta da se menja - rekao je Australijanac.

Pred Veliku nagradu Brazila koja će u nedelju (18.00) biti vožena na stazi u Sao Paolu, u generalnom plasmanu vodi Lando Noris sa 357 bodova. Oskar Pjastri ima 356, a trećeplasirani i branilac titule Maks Ferstapen sakupio je 321 bod.