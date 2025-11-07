Slušaj vest

Kako je saopštio CAS, šest skijaša, šest parasportista i Skijaška federacija Rusije žalili su se na odluku Međunarodne skijaške i snoubord federacije da produži njihovu suspenziju zbog rata u Ukrajini.

CAS nije precizirao kada će se obaviti ročište u slučaju koji će se rešavati po ubrzanom postupku, tri meseca pre početka Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini.

Mogućnost za još jednu pravnu pobedu Rusije povećao se prošle sedmice kada je drugi panel sudija CAS uvažio žalbu ruskih takmičara u sankanju, kojom su zahtevali od Međunarodne federacije za sankanje da započne proces za određivanje neutralnog statusa sportista.

Prema smernicama Međunarodnog olimpijskog komiteta, neutralni status može biti određen u većini olimpijskih sportova za sportiste koji nisu javno podržali rat u Ukrajini i koji nemaju veze sa vojskom ili vojnim i državnim agencijama.

Pojedini ruski i beloruski sportisti učestvovali su prošlog leta na Olimpijskim igrama u Parizu kao neutralni, bez zastave, himne i ostalih državnih simbola.

(Beta)