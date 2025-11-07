Slušaj vest

Lando Noris je ostvario rezultat 1:09,975 sekundi.

Njegov klupski kolega Oskar Pjastri bio je drugi sa 0,023 sekundi zaostatka, a treći je bio vozač Zaubera Niko Hulkenberg sa 0,619 sekundi zaostatka.

Vozač Aston Martina Fernando Alonso bio je četvrti, peto mesto zauzeo je Gabrijel Bortoleto iz Zaubera, a Džordž Rasel iz Mercedesa bio je šesti.

Sedmi je bio Pjer Gasli iz Alpina, osmi Karlos Sainc iz Vilijamsa, deveti Isak Dadžar iz RB-a, a deseto mesto je zauzeo vozač Mercedesa Kimi Antoneli.

Trka za Veliku nagradu Brazila vozi se u nedelju od 18 časova.

(Beta)