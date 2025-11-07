Slušaj vest

Iako se to moglo naslutiti, ova zvanična potvrda produžetka ugovora južnoameričkog debitanta okončava nedeljama prisutnu neizvesnost unutar ekipe.

"Franko će biti u tandemu s Pjerom Gaslijem, koji se nedavno dugoročno obavezao timu. Zajedno će pomoći ekipi da napreduje, donoseći stabilnost i kontinuitet u 2026. godini, u sezoni koja donosi nove prilike i novi početak u kontekstu regulatorne revolucije", saopštila je ekipa Alpin.

Ni datum ni mesto objave nisu izabrani slučajno: 7.11.2025 — zbir brojeva 7, 11 i 25 daje 43, što je broj Kolapintovog bolida. Najava je stigla uoči Velike nagrade Brazila u Sao Paulu, gde su se okupile hiljade navijača i brojni argentinski novinari.

"Neizmerno sam zahvalan Flaviju (Briatoreu, šefu ekipe, prim. aut.) i celom timu na poverenju koje su mi ukazali da nastavim da napredujem s ekipom. Od svojih prvih trka u Formuli 1 znao sam da će, u datim okolnostima, izazov da zadržim mesto u ovom sportu biti ogroman. Put je bio dug i težak, i veoma sam ponosan što ću i 2026. voziti za ovaj tim, rame uz rame s Pjerom, izuzetnim timskim kolegom od koga i dalje mogu mnogo da naučim", rekao je Argentinac.

Kolapinto, koji je prošle sezone odvozio devet poslednjih trka za Vilijams kao zamena za Amerikanca Logana Srdženta, preuzeo je mesto Australijanca Džeka Duana u Alpinu na trci u Imoli u maju.

"Pratio sam Frankov napredak i oduvek sam bio uveren da poseduje kvalitet i potencijal da postane vrhunski vozač, sposoban da raste zajedno s timom", izjavio je Briatore.

Argentinac, koji je sa sobom doneo i brojne sponzore, nastupio je na 13 trka za francuski tim, ali još nije uspeo da osvoji poene. Njegov najbolji rezultat bio je 11. mesto u Holandiji krajem avgusta.

