Žikica Milosavljević i RK Crvena zvezda su prekinuli saradnju posle poraza u sredu uveče u Zrenjaninu od Proletera - 27:28.

Tim povodom oglasili su se crveno-beli:

- Rukometni klub Crvena zvezda obaveštava javnost da Žikica Milosavljević više nije trener našeg kluba. Klub se ovom prilikom zahvaljuje Žikici na profesionalnom radu, posvećenosti i doprinosu koji je pružio tokom svog mandata na klupi Crvene zvezde. Želimo mu mnogo uspeha i sreće u daljoj trenerskoj karijeri - stoji u šturom saopštenju na Instagram stranici kluba.

To je bio drugi mandat na klupi Zvezde za Milosavljevića, koji se početkom godine vratio u klub iz Kuvajta.

