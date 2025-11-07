Slušaj vest

Braun (37) priveden je u zatvor okruga Esiks u Nju Džersiju nakon hapšenja od strane američkih maršala u Dubaiju. Na kratkom ročištu u petak je odustao od prava da ospori ekstradiciju.

"Braun se trenutno nalazi u zatvoru okruga Esiks u Njuarku, gde čeka preuzimanje od strane vlasti Floride", rekla je portparolka kancelarije tužioca Karmen Martin.

Prema nalogu za hapšenje, Braun se tereti da je uzeo pištolj od obezbeđenja nakon boks meča poznatih ličnosti 16. maja u Dubaiju i ispalio dva hica prema muškarcu s kojim se ranije potukao. Žrtva, Zul-Kvarnain Kvame Nantambu, izjavio je istražiteljima da ga je jedan metak okrznuo po vratu.

"Video snimak sa mobilnog telefona prikazuje Brauna kako drži vatreno oružje dok prilazi Nantambu. Snimak prikazuje dva hica dok je Braun na nekoliko metara od žrtve. Video takođe pokazuje Nantambua kako se spušta nakon prvog hica", navodi se u optužnici.

Braun nije odmah uhapšen te večeri jer policija nije odmah identifikovala Nantambua kao žrtvu. Tek 21. maja Nantambu je dao potpuni iskaz i identifikovao Brauna kao napadača.

Na osnovu objava na društvenim mrežama, Braun je poslednjih meseci boravio u Dubaiju. Nije odmah jasno zašto je hapšenje trajalo toliko dugo, niti zašto je priveden u Nju Džersiju, a ne direktno u Majamiju. Takođe, iz sudskih ili zatvorskih zapisa nije bilo jasno da li Braun ima advokata.

Nakon incidenta, Braun je na društvenim mrežama naveo da se branio, tvrdeći da ga je napalo više osoba koje su pokušale da mu ukradu nakit i da mu nanesu fizičku štetu.

Optužba za pokušaj ubistva drugog stepena u Floridi nosi maksimalnu kaznu od 15 godina zatvora i novčanu kaznu do 10.000 dolara u slučaju osude.

Braun je proveo 12 godina u Američkoj fudbalskoj ligi (NFL), uglavnom igrajući za Pitsburg i završivši karijeru u Tampa Beju 2021. godine. U karijeri je zabeležio 928 hvatanja, preko 12.000 jardi i 88 tačdauna, a sedam puta je bio izabran za "Pro Bowl".

Braun je tokom godina imao nekoliko pravnih problema, uključujući optužbe za nasilje nad vozačem kamiona, porodično nasilje, neplaćanje alimentacije i druge incidente. Tokom utakmice 2021. protiv Njujork Džetsa, skinuo je dres, štitnike i rukavice i napustio teren, što je dovelo do njegovog otpusta iz tima i praktično završilo njegovu profesionalnu karijeru.

(Beta)