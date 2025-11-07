Slušaj vest

Rukometaši Partizana savladali su u derbiju prvenstva Vojvodinu rezultatom 35:30 (19:10).

Partizan - Vojvodina, rukometni derbi Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

 Obe ekipe posle devetog kola imaju po osam pobeda i jedan poraz, i nema dileme da će, kao i prethodnih godina, voditi veliku bitku za titulu.

Duel na "Banjici" praktično nije imao rezultatsku draž. Partizan je bio dominantan, pa je imao i 11 poena prednosti.

Nikola Crnoglavac je bio najefikasniji sa osam golova, dok je golman Trnavac imao čak 14 odbrana. U timu Vojvodine Surdanović je postigao osam golova.

Partizan u utorak igra protiv Ademar Leona u Beogradu u trećem kolu Lige Evrope, dok Vojvodina ide u goste Celju u EHF Kupu.

