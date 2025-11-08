Slušaj vest

Za svega nekoliko dana Čukaricu očekuje još jedan vanseriski sportski događaj – prvo noćno izdanje Čukaričkog polumaratona, koje će biti održano u atraktivnom ambijentu Ade Ciganlije pod sjajem zvezda 15. novembra, s početkom u 19 časova.

Očekuje se veliki broj takmičara i ljubitelja sporta, a trka će predstavljati još jednu u nizu veličanstvenih manifestacija koje su ove godine održane na teritoriji opštine Čukarica.

„Takmičari će 15. novembra u 19 časova na Adi Ciganliji odmeriti snage u uzbudljivoj noćnoj trci pod zvezdama, jedinstvenoj u našem Beogradu. Pozivamo sve da dođu, podrže učesnike i uživaju u još jednoj velikoj sportskoj manifestaciji naše opštine“, poručio je Đorđe Bulić, član Veća zadužen za sport u Gradskoj opštini Čukarica, a zatim dodao:

Čukarica je u poslednjih godinu dana postala simbol sportskog duha, jedinstva i institucionalne snage u oblasti sporta.

Tome u prilog govori i činjenica da je Sportski savez Čukarice 2018 zvanično primljen u redovno članstvo Sportskog saveza Srbije. Odluku je doneo Odbor za hitna pitanja Sportskog saveza Srbije 3. novembra 2025. godine.

Ovim priznanjem, SS Čukarica je i formalno postala deo najviše sportske institucije u zemlji, što predstavlja veliki korak ka jačanju lokalnog sporta i stvaranju institucionalne stabilnosti u radu svih klubova, organizacija i udruženja sa teritorije opštine.

„Da dobro radimo svoj posao kad je sport u pitanju na našoj opštini, pokazuje i ovo priznanje - prijem našeg Sportskog saveza Čukarice u redovno članstvo Sportskog saveza Srbije,“ izjavio je Bulić, ističući da je ovaj uspeh rezultat timskog rada sektora za sport, upornosti i posvećenosti. Na samoj trci, Sportski savez Čukarice će predstaviti i svoj novi logotip - simbol koji će u budućnosti biti prepoznatljiv kao grb našeg saveza i svega onoga što tek planiramo da uradimo za naš savez, našu decu i našu opštinu.

Sve ovo, uz prvi noćni polumaraton na Adi Ciganliji, potvrđuje da je Čukarica postala centar sporta i energije u Beogradu", zaključio je Đorđe Bulić.

Prijave za Čukarički polumaraton otvorene su do 12. novembra od 23 časa, a više informacija možete pronaći OVDE.

