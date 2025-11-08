Slušaj vest

Na Balkanskom prvenstvu u sportskoj gimnastici ostvaren je istorijski uspeh. Andrej Dolić postao je šampion Balkana na razboju, osvojivši prvo zlato za Srbiju.

Ovim trijumfom Dolić je ispisao novo poglavlje u istoriji domaće gimnastike, a svoj rezultat dodatno je uveličao osvajanjem srebrne medalje i na vratilu.

Zapažen nastup imao je i Dušan Milojević, koji je zauzeo peto mesto u finalu na preskoku, čime je potvrdio kontinuitet dobrih rezultata srpskog tima.

Sportska gimanstika tim Srbije Foto: Privatna arhiva

Reprezentaciju su predvodili trener Aca Antić i sudija Vladimir Barać, čiji rad i posvećenost stoje iza ovog istorijskog uspeha.

Pored njih, Srbiju su predstavljali i Viktor Asanović, kao i u ženskoj konkurenciji Dunja Krstić, u pratnji trenera Danila Đorđevića i sutkinje Aleksandre Aleksić.