Slušaj vest

Na Balkanskom prvenstvu u sportskoj gimnastici ostvaren je istorijski uspeh. Andrej Dolić postao je šampion Balkana na razboju, osvojivši prvo zlato za Srbiju.

Ovim trijumfom Dolić je ispisao novo poglavlje u istoriji domaće gimnastike, a svoj rezultat dodatno je uveličao osvajanjem srebrne medalje i na vratilu.

Zapažen nastup imao je i Dušan Milojević, koji je zauzeo peto mesto u finalu na preskoku, čime je potvrdio kontinuitet dobrih rezultata srpskog tima.

Sportska gimanstika
Sportska gimanstika tim Srbije Foto: Privatna arhiva

Reprezentaciju su predvodili trener Aca Antić i sudija Vladimir Barać, čiji rad i posvećenost stoje iza ovog istorijskog uspeha.

Pored njih, Srbiju su predstavljali i Viktor Asanović, kao i u ženskoj konkurenciji Dunja Krstić, u pratnji trenera Danila Đorđevića i sutkinje Aleksandre Aleksić.

Ne propustiteOstali sportoviSPORTSKA GIMNASTIKA: Reprezentacija Gimnastičkog saveza Srbije i ove godine učesnik Voronin kupa
bojan-dejanovic.jpg
FudbalKLASIK U NIŠU - GOSTUJE VOŠA! Petrović: Sada smo na 100 odsto
njegos.jpeg
FudbalJEDINI SRBIN KOJI JE BIO KAPITEN DINAMA IZ ZAGREBA! Kad je shvatio gde je došao hitno je SKINUO TRAKU: Čudesna priča o legendarnom "Linkeru iz Foče"
radmilo-mihajlovic.jpg
EvroligaNAGRADA ZA FANTASTIČAN MEČ! Majk Džejms najbolji igrač devetog kola Evrolige
ZVEZDA-MONACO_132.JPG
FudbalTRENER PARTIZANA OTVORIO DUŠU: Verujem da dolazi taj trofej, želimo na pauzu kao broj 1

Nikola Milutinov izjava posle Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić