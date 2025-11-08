Slušaj vest

Grad Beograd će u martu ili aprilu 2026. godine biti domaćin svetskog borilačkog spektakla, boks meča između MMA i sambo legende Fjodora Jemeljanjenka i Hrvata Mirka Filipovića, u borilačkom svetu poznatijeg po nadimku "Kro Kap".

Biće to repriza jedne od najčuvenijih MMA borbi svih vremena, održane pre 20 godina u Japanu, kad je pobedio Jemeljanjenko.

Ruski borac rekao je da se raduje ponovnom dolasku u Beograd i očekuje da novi meč bude još zanimljiviji od prethodnog.

"Zaista se nadam se da će doći do borbe sa Mirkom Filipobićem i da ćemo sve ljubitelje borilačkih sportova obradovati onim što ćemo pokazati. Veliki pozdrav voljenoj bratskoj Srbiji”, rekao je Jemeljanjenko, tokom Svetskog sambo prvenstva.

Jemeljanjenko je dodao da Filipovića poznaje decenijama.

"Nadam se da je moj dragi prijatelj Mirko počeo da trenira kako bi bio u idealnoj formi za našu borbu. Verujem da će ovaj meč biti još zanimljiviji od onog koji smo imali pre 20 godina", zaključio je Jemeljanjenko.