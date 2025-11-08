Slušaj vest

Na trci formule 1, na stazi Interlagos u Brazilu, u poslednjem krugu sa staze je izleteo domaći vozač Gabrijel Bortoleto vozač ekipe Zaubera.

Da stvar bude još gora, to se sve desilo na startnom pravcu, gde se vozi sa punom brzinom.

Brazilac je naišan na deo staze, gde je bila prisutna voda, što je dosta mučilo i ostale vozače, uključujući i Oskara Pjastrija, koji je takođe izleteo, ali on je lakše prošao.

Bortoleto je izgubio kontrolu nad bolidom, pa je u punoj brzini udario u gume koje se nalaze ispred zida, ali poptuno uništio svoje vozilo i veliko je pitanje, da li će biti u stanju da nastupi u kvalifikacijama.

Svi navijači na stazi bili su šokirani i u trenutku su zanemeli, ali se Bortoleto srećom ubrzo javio I rekao da je sa njim sve uredu.