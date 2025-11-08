Slušaj vest

Zlato je osvojila ekipa Kine, koja je ujedno i oborila svetski rekord.

Ženska ekipa Srbije zauzela je 28. mesto u timskom takmičenju vazdušnom puškom.

Zlato je i u ženskoj konkurenciji osvojila ekipa Kine.

U pojedinačnoj muškoj konkurenciji, od srpskih strelaca je najbolji bio Lazar Kovačević, koji je osvojio 29. mesto. Aleksa Rakonjac je zauzeo 58. poziciju, dok je Marku Ivanoviću pripalo 64. mesto.

Najbolji rezultat od srpskih strelkinja u pojedinačnoj konkurenciji zabeležila je Anastasija Živković, koja je osvojila 28. mesto. Aleksandri Havran je pripala 50. pozicija, dok je Teodora Vukojević, koja je imala problem sa kvarom na pušci, zauzela 116. mesto.

Zlato u pojedinačnoj ženskoj konkurenciji osvojila Hjođin Ban iz Južne Koreje.

