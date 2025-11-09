Slušaj vest

Uroš Medić, srpski MMA borac poznat i po nadimku "Doktor", imao je sjajno veče u Las Vegasu gde je u okviru UFC karavana nokautom u prvoj rundi pobedio Muslima Salikova.

Medić je od starta borbe rešio da pokaže Salikovu ko je jači, te mu je naneo niz žestokih udaraca, a posle osmog pogođenog nesrećni Muslim je pao i nije znao šta ga je snašlo.

Kao brzi voz protutnjao je srpski "Doktor" oktagonom, a presudan je bio levi direkt koji je Salikova bacio na pod i nema dileme da će Muslim dobro upamtiti ove batine.

Sudija je prekinuo meč, a Medić je došao do 12. pobede u profesionalnoj karijeri, a šeste u UFC karavanu.

Ovo je bila njegova četvrta pobeda nokautom u prvoj rundi što ga svrstava u red najatraktivnijih boraca, te ćemo videti šta ga dalje čeka tokom karijere.

