Slušaj vest

Uroš Medić, srpski MMA borac poznat i po nadimku "Doktor", imao je sjajno veče u Las Vegasu gde je u okviru UFC karavana nokautom u prvoj rundi pobedio Muslima Salikova.

Medić je od starta borbe rešio da pokaže Salikovu ko je jači, te mu je naneo niz žestokih udaraca, a posle osmog pogođenog nesrećni Muslim je pao i nije znao šta ga je snašlo.

Uroš Medić nokautirao Muslima Salikova Foto: Louis Grasse / imago sportfotodienst / Profimedia

Kao brzi voz protutnjao je srpski "Doktor" oktagonom, a presudan je bio levi direkt koji je Salikova bacio na pod i nema dileme da će Muslim dobro upamtiti ove batine.

Sudija je prekinuo meč, a Medić je došao do 12. pobede u profesionalnoj karijeri, a šeste u UFC karavanu.

Ovo je bila njegova četvrta pobeda nokautom u prvoj rundi što ga svrstava u red najatraktivnijih boraca, te ćemo videti šta ga dalje čeka tokom karijere.

Pogledajte kako je izgledao brutalan nokaut Uroša Medića:

Ne propustiteOstali sportoviNESREĆNI AMERIKANAC NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO! Pogledajte monstruozan nokaut Srbina: Razornim udarcem "uspavao" rivala, sudija odmah prekinuo borbu!
Uroš Medić
Ostali sportoviSRPSKI "DOKTOR" BRUTALNIM UDARCEM PATOSIRAO AMERIKANCA! Impresivan trijumf Medića na UFC spektaklu u Vegasu: Nokautirao rivala za 63 sekunde!
Uroš Medić
Ostali sportoviSRBIN POPIO TEŽAK NOKAUT U VEGASU! Uroš nije znao šta ga je snašlo - posle 30 sekundi sudija je morao da prekine borbu! (VIDEO)
Screenshot 2025-01-12 074029.jpg
Ostali sportoviSTRAVIČAN APERKAT SRBINA! Uroš Medić prebio Amerikanca za samo 150 sekundi, pa zagrmeo: Gledam šake i plašim ih se! (VIDEO)
profimedia0792967073.jpg

 BONUS VIDEO:

Boks meč u Bugarskoj počeo uz Kebinu pesmu Izvor: Privat