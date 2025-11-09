Slušaj vest

Naime, tehnički direktor domaćeg tima, Ivan Doboži, iznenada je preminuo u 69. godini života nakon što mu je pozlilo tokom meča.

Doboži je čitavih 37 godina bio veran Segedinu, gde je ostavio dubok trag, a klub se od njega oprostio dirljivim rečima i izrazio duboku zahvalnost za sve što je učinio.

- Njegova profesionalnost, znanje, humanost i smisao za humor, kao i lojalnost biće nezamenjivi za naš klub - napisali su iz Segedina.

U saopštenju Segedina navodi se da će navijači moći da odaju poslednju počast preminulom članu kluba u nedelju i ponedeljak, 9. i 10. novembra, kada će ispred dvorane biti organizovano mesto za polaganje venaca i paljenje sveća. U Dobožijevu čast biće održana i komemoracija.

Utakmica je, uprkos tragediji, privedena kraju, a gosti iz Vesprema slavili su minimalnim rezultatom 32:31.

