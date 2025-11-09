"Ponosan sam na to što predstavljam sebe i svoju zemlju na ovaj način. Imigrant sam u Americi već 10 godina i nikada nisam napravio nijedan problem. Nikakav kriminal, nikakav problem, ništa. Naporno radim, plaćam porez, treniram, napredujem i stekao sam dosta prijatelja koji su mi u ovom trenutku kao porodica. Još pre 10 godina na Aljasci smo bili zajedno, a i dalje smo jako bliski. Predstavljam Srbiju i predstavljam Aljasku i zbog toga sam jako srećan", rekao je Medić i potom dodao:

"Sve sam ovo organski napravio, od malena treniram kako u teretani tako i u sali i bilo je dana kada nisam imao dovoljno novca za članarine. Treneri bi mi dozvolili da treniram i da držim treninge pa smo tako imali dogovor da ne plaćam članarinu i oni bi mi pomogli ako bi mi nešto mimo toga zatrebalo. Šta god to bilo. Uvek su bili tu za mene. Zbog toga smo kao porodica jer sam daleko od svoje porodice. Znate kako kažu, ako nemaš korenje, odneće te vetar. Znate šta bi se desilo sa drvećem da nemaju korenje, samo bi pali. Moje korenje seže duboko, znam odakle sam i kroz šta sam sve prošao. Znam istoriju mog naroda i veoma sam ponosan na Srbiju. Srbija je centar Evrope po mom mišljenju, istorijski gledano, 17 od 23 rimskih imperatora je rođeno na današnjoj teritoriji Srbije", dodao je Uroš.