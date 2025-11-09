Slušaj vest

Vozač Tojote Francuz Sebastijan Ožije pobedio je u trci Svetskog reli šampionata (WRC), koja je održana u Japanu.

Sjajni automobilista je ostvario ukupno vreme od 3:21:08.9. Drugo mesto na pretposlednjem reliju u sezoni zauzeo je Britanac Elfin Evans iz Tojote, koji je za pobednikom kasnio 11,6 sekundi. Francuski vozač je u Japanu stigao do šeste pobede u ovoj sezoni.

Lidersko mesto u generalnom plasmanu vozača drži Evans sa 272 boda, dok je Ožije na drugoj poziciji sa 269. Čeka nas više nego uzbudljiva poslednja trka u sezoni...

Sebastijan je osam puta u karijeri bio svetski prvak u WRC šampionatu, a poslednji put 2021. godine. Evans nikada u karijeri nije osvojio titulu u WRC šampionatu.

Dodaćemo, poslednja trka u sezoni u WRC šampionatu biće vožena od 25. do 29. novembra u Saudijskoj Arabiji.