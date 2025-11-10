Slušaj vest

Vaterpolisti Partizana plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za Kup konferencije, pošto su osvojili drugo mesto na turniru prvog kruga kvalifikacija, koji je održan u Beogradu.

Crno-beli su pobedili italijanski De Aker rezultatom 13:11 u trećem kolu grupe D prvog kruga kvalifikacija za Kup konferencije.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Miljan Đokanović sa pet golova. U italijanskom timu istakao se Balaš Erdelji sa četiri pogotka.
U drugom meču trećeg kola grupe D, EVK Žaibas je savladao nemački Nojkeln rezultatom 16:12.

De Aker je osvojio prvo mesto na tabeli sa šest bodova. Drugi je bio Partizan sa šest bodova koliko je sakupio i trećeplasirani EVK Žaibas, dok je Nojkeln poslednji bez bodova.

Plasman u drugi krug kvalifikacija za Kup konferencija izborili su De Aker i Partizan. Drugi krug kvalifikacija za Kup konferecije na programu je od 20. do 22. februara naredne godine.

Ne propustiteOstali sportoviZVEZDA SRUŠILA PARTIZAN U FUTOGU: Vaterpolo derbi pripao crveno-belima na neobičnom mestu!
crvena-zvezda--vknbg-0045.jpg
Ostali sportoviLIGA ŠAMPIONA: Vaterpolisti Radničkog poraženi od Mladosti
profimedia0834539217.jpg
Ostali sportoviPORAZ NA DOMAĆEM TERENU: Vaterpolisti Novog Beograda izgubili od Pro Reka na startu Lige šampiona
2.jpg
Ostali sportoviDAME DOBILE RIVALE: Održan žreb za EP u vaterpolu
301605826-3326685070908255-4517445640269048547-n.jpg
Ostali sportoviPRIBLIŽAVA SE SPEKTAKL! Počela prodaja ulaznica za EP u vaterpolu
Nikola Jakšić na utakmici protiv Grčke

Vaterpolo Srbija Mađarska Marko Radulović penal Izvor: RTS