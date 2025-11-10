Slušaj vest

Reprezentativci Srbije u streljaštvu Aleksandra Havran i Aleksa Rakonjac osvojili su 34. mesto u miks parovima vazdušnom puškom na Svetskom prvenstvu, koje se održava u Kairu.

Havran i Rakonjac su pogodili 627,8 krugova. Tim Srbija dva, za koji su nastupili Anastasija Živković i Lazar Kovačević, zauzeo je 48. mesto na SP sa 626,1 krugom.

Zlatnu medalju osvojio je kineski par Zifei Vang/Lihao Šeng. Srebrno odličje je osvojio takođe par iz Kine Ksinlu PengHong Vang, dok je bronza pripala Damili Kose i Mertu Nalbantu iz Turske.

Nadmetanjem miks parova završen je program takmičenja vazdušnom puškom na SP u glavnom gradu Egipta.

"Većina naših reprezentativaca puškom koji su se nadmetali tokom prva dva dana su debitanti na seniorskom šampionatu planete. Iskustva sa prvenstva sveta u najjačoj konkurenciji imaju samo Teodora Vukojević, koja je juče u pojedinačnom takmičenju imala peh i kvar na pušci koji je značajno uticao na njen rezulatat, i Lazar Kovačević. Najmlađa članica našeg tima Anastasija Živković je opravdala očekivanja u pojedinačnom takmičenju, dok smatram da je na ostale naše debitante uticala trema. Pritisak najvećeg takmičenja ih je opteretio da u debiju u najjačoj mogućoj konkurenciji ne postignu rezultate za koje su spremni i za koje vrede", izjavio je selektor Srbije za pušku Dragan Donević, preneo je SSS.

On je naveo da su pripreme za SP u Kairu bile drugačije nego ranijih godina.

"Nikada do sada šampionat sveta nije održan ovako kasno i došao je posle duge pauze u kalendaru velikih takmičenja. Vrhunac sezone je prethodnih godina uglavnom bio tokom leta. Zato su pripreme za Kairo zahtevale novi ritam rada i drugačiji način održavanja forme tokom cele godine. Naši reprezentativci su tokom priprema vrlo dobro radili, ali iskustva iz ove sezone će svima nama koristiti da li u narednoj godini treba da još nešto promeniti u sistemu rada i prilagođavanju na neuobičajen kalendar. SP 2026. u Dohi će ponovo biti održano u novembru, a biće i kvalifikaciono za Olimpijske igre", dodao je Donević.

U ponedeljak će se na SP takmičiti osmoro srpskih strelaca. Na strelištu za vazdušno oružje biće održana pojedinačna takmičenja pištoljem, u kojima će Srbiju predstavljati Zorana Arunović, Jovana Todorović, Nađa Martinović, Damir Mikec i Uroš Gajić. Strelci puškom Milenko Sebić, Lazar Kovačević i Marko Ivanović će se nadmetati u eliminacijama trostava.