U Rijeci je u subotu uveče sprečen mogući incident nakon što je policija dobila dojavu o okupljanju sumnjive grupe u blizini "Centra Zamet", gde se održava Prvenstvo Balkana u karateu.

Trener Miloš Rauković pozvao policiju

Prema nezvaničnim informacijama, meta navodnog napada trebalo je da budu deca iz Srbije, ali je brzom intervencijom policije sve prošlo bez incidenata.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske potvrdili su da su postupali po dojavi o okupljanju grupe osoba oko sportske dvorane. Na mestu događaja zatekli su više osoba, među kojima je bilo i maloletnika.

Policiju su pozvali organizatori takmičenja nakon što je pomoć zatražio trener juniora iz Srbije, koji je primetio grupu mladića s kapuljačama kako im se ubrzano približava. Policijska patrola je ispred dvorane zatekla navedenu grupu, u kojoj je bilo i deset maloletnika.

"Stavili su fantomke i s palicama krenuli prema nama"

Trener i očevidac Miloš Rauković je opisao što se dogodilo.

"Uočio sam veću grupu lica kako su stavili fantomke, palice i krenuli prema nama. Uspeo sam decu da vratim u salu i nakon toga obavestio organizatore i predstavnike Karate federacije Srbije. Oni su tu kružili dok nije došla policija, kada su videli policiju, počeli su da se udaljavaju", ispričao je Rauković za hrvatski RTL.

Organizatori se izvinili gostima iz Srbije

Predsednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek izvinio se gostima iz Srbije zbog neugodnosti.

"Naravno da sam se karate delegaciji iz Srbije, koja je ovde došla s 200 sportista, izvinio na svim onim neugodnostima koje su možda doživeli tokom jučerašnjeg dana", rekao je Cipek.

Predsednik Karate federacije Srbije Slavoljub Piper poručio je kako ovaj događaj neće narušiti dobre odnose.

"Mislim da tih par huligančića nije uspelo da pokvari atmosferu i utisak prijateljstva, bratskog zagrljaja ova dva karate saveza", kazao je Piper.

Takmičenje, koje je okupilo 1.700 učesnika iz 13 zemalja, nastavljeno je u sportskom duhu, a situaciju je komentarisala i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.

"Rijeku želimo da vidimo i Rijeka jeste grad pre svega zajedništva i tolerancije. Na jučerašnji, da tako kažem, pokušaj incidenta u saradnji smo s nadležnim službama. I moram istaći da se zapravo ništa nije dogodilo, niti u fizičkom, niti verbalnom, niti u smislu uništavanja imovine. Ali isto tako trebamo da budemo svesni da se nalazimo u ozbiljnom političkom trenutku i pozivam sve da sednu za sto i da probleme rešavamo na drugačije načine. Rijeka svakako neće tolerisati nasilje i verujem da ćemo se odupreti bilo kakvim implikacijama toga", poručila je Rinčić.