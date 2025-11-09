Slušaj vest

Dugo je Partizan čekao pobedu u večitom derbiju. Još od decembra 2021. godine!

U nedelju je uspeo da prekine niz od čak osam poraza. U dvorani "Aleksandar Nikolić" crno-bele devojčice preokrenule meč i dobile dramu protiv najvećeg rivala Crvene zvezde - 3:2 (25:22, 22:25, 12:25, 25:23, 21:19).

UBEDLJIVO: Odbojkašice Partizana prekinule dominaciju Zvezde! Foto: Wienerliga.org

Ekipu Nenada Živanovića je predvodila odlična Tamara Đačić sa 24 poena. Maša Reljić je nanizala 15, Anja Mihajlović 14.

Na drugoj strani najbolja je bila devojčica rođena 2009. godine - Nađa Antonović sa 22 poena. Kapiten Nikolina Lukić je stala na 17, a Božica Marković na 16.

Posle ovakvog raspleta Partizan ima skor 3-2, a Crvena zvezda 1-4.

