Vozač Meklarena Lando Noris pobedio je večeras u trci Formule 1 za Veliku nagradu Sao Paula, čime se tri trkačka vikenda pre kraja dodatno približio osvajanju prve titule u karijeri.

Noris je na stazi "Interlagos" ostvario 11. trijumf u karijeri, ujedno sedmi ove sezone.

Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli, dok je do trećeg mesta došao vozač Red Bula Maks Verstapen.

Četvrto mesto pripalo je vozaču Mercedesa Džordžu Raselu, a peti je kroz cilj prošao Oskar Pjastri iz Meklarena.

Bodove su osvojili još Oliver Berman iz Hasa, vozači Rejsing bulsa Lijam Loson i Isak Hadžar, Niko Hulkenberg iz Zaubera, kao i Pjer Gasli iz Alpine.

Noris u generalnom plasmanu vodi sa 390 bodova, drugi je Pjastri sa 24 boda manje, dok Verstapen na trećem mestu ima 341 bod.

Sa pol pozicije trku je počeo Noris, drugi je bio Antoneli, dok su u drugom startnom redu bili vozač Ferarija Šarl Lekler i Pjastri.

Peto i šesto mesto na startu zauzeli su Hadžar i Rasel, a Verstapen je trku počeo iz pit lejna, pošto je zamenio motor nakon loših subotnjih kvalifikacija.

Vodeći vozači odlučili su se za različite strategije. Noris, Lekler, Pjastri i Rasel krenuli su na srednje tvrdim gumama, dok su Antoneli i Hadžar počeli na mekim gumama.

Verstapen se sa druge strane odlučio da trku počne na tvrdim gumama.

Start je protekao relativno mirno, a najviše borbi vodilo se za niže pozicije. U prvom krugu u zaštitnu ogradu udario je vozač Zaubera Gabrijel Bortoleto, koji je sličnu nesreću imao u subotnjoj sprint trci.

Bortoleto je u zaštitnoj ogradi završio posle kontakta sa Lensom Strolom iz Aston Martina, a u isto vreme bez prednjeg krila ostao je vozač Ferarija Luis Hamilton, nakon kontakta sa Frankom Kolapintom iz Alpine. Britanac je nekoliko krugova kasnije zbog incidenta sa Kolapintom kažnjen sa dodatnih pet sekundi.

Direkcija trke se posle odustajanja Bortoleta odlučila da na stazu izvede vozilo bezbednosti, a Hamiltonu je u međuvremenu stavljeno novo prednje krilo.

Vozilo bezbednosti sa staze se povuklo u šestom krugu, a novi start doneo je veliku borbu za drugo mesto između Antonelija, Leklera i Pjastrija.

Vozač Meklarena bio je preagresivan, udario u bolid Antonelija, koji se našao između Pjastrija i Leklera. U toj situaciji Antoneli je udario u bolid Leklera, koji je u narednom krugu morao da parkira bolid pored staze.

Usledio je period pod virtuelnim vozilom bezbednosti, što je za prvu promenu pneumatika iskoristio Verstapen. On je sa 13. mesta pao na poslednje, 18. mesto, a na stazu se vratio sa srednje tvrdim gumama.

Virtuelno vozilo bezbednosti ukinuto je u devetom krugu, a prva veća borba nakon toga viđena je u 12. krugu, kada je Rasel obišao Hadžara za četvrto mesto.

Sa dodatnih 10 sekundi kažnjen je vozač Red Bula Juki Cunoda, nakon što je na stazi imao kontakt sa Strolom.

Vodeći Noris povećavao je prednost u odnosu na svog timskog kolegu, dok je Verstapen već u 18. krugu došao do devetog mesta.

U međuvremenu direkcija trke odlučila se da kazni Pjastrija sa dodatnih 10 sekundi, zbog incidenta sa Antonelijem prilikom novog starta trke.

Razlika između Norisa i Pjastrija na stazi je iznosila preko pet sekundi, a Verstapen je u 22. krugu stigao do četvrte pozicije.

U istom krugu na srednje tvrde gume prelazi Antoneli, a novi odlazak u boks među vodećima viđen je u 31. krugu, kada je na meke pneumatike prešao Noris.

Do tada vodeći vozač u trci na stazu se vratio iza Verstapena, na četvrto mesto, ali je već u 33. krugu iz prvog pokušaja obišao holandskog vozača.

Novu kaznu od 10 sekundi dobio je Cunoda jer nije pravilno odslužio prvu kaznu.

U 35. krugu u boks odlaze Rasel i Verstapen. Britanac prelazi na meke gume, a Verstapen uzima nove srednje tvrde gume, što je značilo mogućnost da vozač Red Bula do kraja više ne ide u boks.

Četiri kruga kasnije na promenu guma otišao je i Pjastri, koji je zbog kazne izgubio poziciju u odnosu na Verstapena.

U istom krugu iz trke se zbog tehničkih problema povukao i drugi vozač Ferarija - Hamilton.

Noris je bez većih problema održavao prednost u odnosu na Antonelija (razlika preko sedam sekundi u 45. krugu), a iza su se nalazili Rasel, Verstapen i Pjastri.

Na poslednju promenu guma u 48. krugu otišao je Antoneli, a na stazu se vratio kao šesti. Krug kasnije u boks je otiišao i Rasel, a sve to iskoristio je Verstapen, koji se popeo na drugo mesto u trci.

Već u 51. krugu Verstapen je preuzeo prvo mesto u trci, pošto je na promenu guma po drugi put otišao Noris. Britanac se vratio iza timskog kolege, ali je i Pjastri ubrzo otišao u boks i prepustio drugo mesto Norisu.

Iznenađujuće na novu zamenu guma u 55. krugu otišao je Verstapen. Holanđanin je uzeo novi set mekih guma i pao na četvrto mesto.

Verstapen je imao 13 sekundi zaostatka za Norisom, dok je razliku u odnosu na vozače Mercedesa iz kruga u krug smanjivao.

U 63. krugu Verstapen je sa spoljne strane obišao Rasela i preuzeo treće mesto, a do kraja trke uspeo je da se približi Antoneliju, ali ne i da izvede napad.

Pjastri je takođe pokušavao da napadne Rasela za četvrto mesto, ali se Britanac do kraja trke odbranio.

Naredna trka vozi se za dve nedelje za Veliku nagradu Las Vegasa.