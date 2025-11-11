Slušaj vest

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je večeras da je lep osećaj pobedi na čuvenoj stazi "Interlagos" u Brazilu, kao i da još uvek ne razmišlja o osvajanju titule u šampionatu Formule 1, tri trkačka vikenda pre kraja.

"Mnogo sam se trudio, bila je ovo neverovatna trka i lepo je pobediti u Brazilu. Sjajna je staza i neverovatni navijači. Ovo je bilo za jednog od mojih mentora Žila (De Ferana - bivšeg brazilskog vozača, preminuo krajem 2023. godine), koji je mnogo značio za moj razvoj prethodnih godina, pa je ova pobeda za njega. Siguran sam da bi bio veoma ponosan na sve ovo", rekao je Noris, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Noris je svojom 11. pobedom u karijeri, a sedmom u aktuelnoj sezoni, došao do 390. boda u generalnom plasmanu, dok je njegov timski kolega Oskar Pjastri sa današnjim petim mestom u zaostatku za 24 boda.

Drugo mesto u trci za Veliku nagradu Sao Paula zauzeo je vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli, dok je do trećeg mesta došao Maks Verstapen iz Red Bula, koji je trku započeo iz pit lejna zbog promene motora.

Noris je rekao da je razočaran kada je video koliko je brži bio Verstapenov bolid.

"Ovo je velika pobeda, ali iskreno, kada vidiš koliko je danas Maks bio brz, veoma sam razočaran što nismo bili brži. Trenutno o tome razmišljam. Idem da čestitam ekipi i da vidimo zašto nismo bili dovoljno brzi", istakao je on.

Noris je dodao da se do kraja šampionata sve može promeniti u generalnom plasmanu.

"Nije ostalo mnogo (tri glavne trke, plus sprint trka u Kataru), ali sve može da se promeni veoma brzo, kao što smo videli danas. Zato sam samo fokusiran na sebe, radim svoj posao, ignorišem sve oko sebe i idem dalje", zaključio je Noris.

U konkurenciji za titulu pored Norisa i Pjastrija nalazi se i trećeplasirani Verstapen, koji ima 341 bod. Verstapen je u poslednje četiri godine osvojio isto toliko titula svetskog prvaka.

Naredna trka vozi se za dve nedelje u Las Vegasu.