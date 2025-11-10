Slušaj vest

Epski skandal sa nameštanjem pojedinih dešavanja na utakmicama i klađenjem u Americi nema kraja.

Posle košarkaša Terija Rozira i Čonsija Bilapsa koji su prekršili pravila oko zabranjenog klađenja, odnosno kockanja i pokeraških partija u dogovoru sa mafijom, FBI je uhapsio i dvojicu igrača bejzbola - Emanuela Klasea i Luisa Ortiza.

Ortiz je uhapšen u Bostonu, a Klase se u tom trenutku nije nalazio u pritvoru, već je priveden kasnije.

Luis Ortiz Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Justin K. Aller / Getty images / Profimedia, Jason Miller / Getty images / Profimedia

Objavljeni su i detlji optužnice, te su svi u neverici zbog načina na koji je nameštanje funkcionisalo.

15. jun 2025. protiv Sijetl Marinersa: Ortiz je ušao u igru tokom druge izmene i navodno sklopio dogovor preko Klasea, koji je delovao kao posrednik, da namerno baci svoju prvu loptu kao "ball" u zamenu za 5.000 dolara.

To bacanje je završilo u zemlji, daleko izvan strajk zone, čime su kladioničari ostvarili dobit od oko 26.000 dolara. Klase je, prema navodima, dobio 5.000 dolara za posredovanje u dogovoru.

16. jun 2025. protiv Sent Luis Kardinalsa: Prema izveštajima, Ortiz je ponovio istu šemu, ovog puta pristavši da prvo bacanje treće izmene namerno baci kao "ball" za 7.000 dolara, ponovo preko Klasea kao posrednika.

Sada sledi istraga, a nema dileme da je ovo skandal koji je šokirao čitavu planetu, a ne samo Ameriku.

