U konkurenciji mlađih seniora u ponedeljak 10. novembra 2025. u finalu će boksovati i boriti se za zlatne medalje Srbiji: Sanja Mitić (do 50 kg), Sara Ćirković (do 54 kg), Anastasija Bošković (do 70 kg), Rastko Simić (do 80 kg) i Marko Pižurica (do 92 kg).

Zlatna heroina srpskog boksa Sara Ćirković (do 54 kg), dvostruka uzastopna šampionka Evrope u ovom uzrastu, u Budvi (2023) i Sofiji (2024), gde je na oba šampionata proglašena najboljom bokserkom sada se bori za novo, treće zlato u nizu na Starom kontinentu do 23 godine.

Sara je u polufinalu eliminisala domaću predstavnicu Lusiju Avetisjan, dok će u finalu snage odmeriti sa Ruskinjom Darijom Pantelejevom.

Anastasija je voljom žreba direktno u finalu, za zlato će se boriti protiv Beloruskinje Darije Lecko. Sanja Mitić je takođe u finalu. Boriće se za zlatno odličje protiv Arine Vostrikove iz Rusije.

Rastko Simić je briljirao i pobedama u četvrtfinalu u kategoriji do 80kg protiv Moldavca Anatolija Gavriljuka i u polufinalu protiv Jermenca Hamleta Adamijana obezbedio je borbu za zlato. U finalu Rastko će ukrstiti rukavice sa Rusom Mihailom Usovim.

U kategoriji do 92kg sjajni Marko Pižurica je najpre u četvrtfinalu savladao Luku Kvirikadzea iz Gruzije, zatim u polufinalu već u prvoj rundi je stigao do trijumfa nad Moldavcem Mirabom Drumeom. Poslednja prepreka na putu do zlata Pižurici biće Rus Vladimir Ermakov.

U dosadašnjem delu takmičenja u Jerevanu Srbija je osvojila devet medalja. U uzrastu omladinki Srbija je okićena sa tri srebra. Nikolina Džida (do 52 kg) se u finalu borila žestoko protiv Ruskinje Ksenije Cimbaljuk, poražena je na poene, Milica Pantelić (do 60 kg) je u finalu zaustavljena od Sofije Molčanove iz Rusije, prekidom borbe u drugoj rundi od strane sudije u ringu, dok je Dunja Vuksić (do 63 kg) u finalu izgubila od Ruskinje Arine Varsanije.

Šest bronzanih medalja za Srbiju na šampionatu Evrope u boksu za mlađe seniore (U23) i omladince (U19) u muškoj i ženskoj konkurenciji iz kalendara EUBC osvojili su: Nikola Bogatinoski (do 57 kg), Petar Sandić (do 63,5 kg) i Lejla Sejdi (do 57 kg) u omladinskoj konkurenciji (U19), a u uzrastu mlađih seniora (U23), Dragana Jovanović (do 57 kg), Kristina Kuluhova (do 60 kg) i Dimitrij Gorbenko (do 63,5 kg).

Žensku reprezentaciju Srbije u konkurenciji omladinki predstavljale su: do 48 kg Melinda Utaši, 52 kg Nikolina Džida, 57 kg Lejla Sejdi, ⁠⁠60 kg Milica Pantelić i 63 kg ⁠Dunja Vukšić. Kod mlađih seniorki (U23) boje naše zemlje u Jerevanu branile su: 50 kg Sanja Mitić, ⁠54 kg Sara Ćirković, ⁠57 kg Dragana Jovanović, ⁠63 kg Kristina Kuluhova i ⁠70 kg Anastasija Bošković.

U konkurenciji omladinaca Srbiju su predstavljali: Nikola Maksimović (do 51 kg), Filip Stanojević (do 54 kg), Nikola Bogatinoski (do 57 kg), Petar Sandić (do 63,5 kg), ), Vasilije Đurđević (do 67 kg), Ivan Krivačević (do 71kg), Ognjen Vučićević (do 75 kg), Đorđe Đorić (do 80 kg) i Veljko Ristić (do 86 kg), Kevin Major (do 92 kg).

Mušku selekciju Srbije u uzrastu takmičara ispod 23 godine u glavnom gradu Jermenije predstavljali su Rastko Simić (do 80kg), Dmitrij Gorbenko (do 63,5 kg), Filip Džida (do 67 kg), Hamza Rašljanin (do 71 kg), Ahmed Mavrić (do 75 kg), Relja Stojković (do 86kg) i Marko Pižurica (do 92 kg).

U stručnom štabu muške selekcije Srbije u Jerevanu su selektor omladinske reprezentacije Branislav Jovičić, kubanski trener Horhe Luis Frometa, Milisav Vuk Simić i Rus Artem Gorbenko.

U stručnom štabu ženske reprezentacije Srbije su selektor Mirko Ždralo, i treneri Alen Bičenov iz Rusije, Kubanac Pedro Granado i Aleksandar Vučković.

