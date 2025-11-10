Slušaj vest

Nastavljaju se žestoke optužbe Privremene uprave Veslačkog kluba Partizan. Oni su izdali novo saopštenje koje prenosimo u celosti:

- Višacki i Stojić pod lupom zbog nestalih dokumenata i klupske opreme vredne desetine hiljada evra (prim. aut: milioni dinara) Veslački klub Partizan preživljava teške trenutke, ali zarad srpskog veslanja i sporta, prinuđen je, i ima dovoljno snage da se jasno bori istinom protiv strašnih dezinformacija koje u dužem vremenskom periodu iznose ljudi kojima je Partizan dao sportsko ime, prezime i identitet, a kome su oni zahvalili takvim delovanjem da smo morali da podnesemo krivičnu prijavu (protiv generalnog sekretara Olimpijskog komiteta Srbije Đorđa Višackog, bivšeg trenera Nikole Stojića i nekadašnjeg zakonskog zastupnika Marka Milačića), zbog sumnje da su učestvovali u organizovanom prikrivanju tragova pokušaja otuđenja klupske imovine, u periodu od 2021. godine do 25. avgusta 2025. godine.

- Nestali registratori, obrisani fajlovi i kum kao "posrednik". Situacija je kulminirala krajem avgusta 2025, kada je na osnovu mišljenju Ministarstva sporta i sportskih inspekcija, JSD Partizan odlučio i naložio da se uvede Privremena uprava u VK Partizan.

- Tada je smenjena uprava odbila da izvrši primopredaju, a iz kluba je odmah odneto 38 registara i klupski računar.

- Dokumentacija je vraćena tek posle 10 dana, i to posredstvom kuma generalnog sekretara Olimpijskog komiteta Srbije i našeg bivšeg veslača Đorđa Višackog, sa klupskog računara obrisani su svi podaci.

- Zabrinjavajuće je da se do danas ne zna gde je i kod koga dokumentacija Veslačkog kluba Partizan za to vreme bila, jer kum Višackog to nije hteo da razjasni Partizanu, a čemu ćemo, nadamo se, ući u trag uz pomoć sudskih organa.

- Iznošenje dokumentacije i računara u vlasništvu VK Partizan iz prostorija u trenutku kada dolazi Prinudna uprava ostavlja ogroman prostor za našu sumnju da su možda postojale korumpirane radnje i zloupotrebe, pa je sve tragove tih radnji bilo neophodno ukloniti iz dokumentacije i računara.

- Stara poslovica kaže: „ Ko krade, taj i laže, a u laži su kratke noge“. Pa su naše sumnje još više dobile osnova kada smo počeli da čitamo prepiske putem zvaničnih emailova, koje su - zaboravili da uklone!

- E-mail koji je razotkrio “pakleni“ plan Prema informacijama do kojih je došao klub, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije Djordje Višacki je u internoj komunikaciji e-mailovima sa zvanične email adrese Olimpijskog komiteta Srbije, izdavao jasne i precizne instrukcije o brisanju poslovnih podataka Veslačkog kluba Partizan.

- U jednom od njih, od 27. avgusta, što je dva dana nakon uvođenja Privremene uprave, Višacki piše:

"Ako neko ima ideju kako da obrišemo (podatke), da odmah kaže!?"

- U istom dopisu, Višacki je, navodno, dodao i sledeće rečenice:

"S obzirom da sam vam slao razna dokumenta, jasno vam je na koji način će ovo biti iskorišćeno protiv mene na poslu."

- Na taj mejl promptno je reagovao njegov dugogodišnji saradnik, trener Partizana Nikola Stojić, koji je, prema dokumentima, predložio konkretan način za uništavanje tragova:

"Mora kod tog koji drži server da se ode pod hitno - nema drugi način."

- Nesto kasnije popodne stigla je na klupski email Partizana od Višackog i informacija sa navodnom dojavom iz BIA "da su emailovi dostupni sada ološima (prim.aut. Prinudna uprava VK Partizan)... koji će ih iskoristiti da mu pakuju priču":

- U klubu smatramo, i zato smo i tražili sudsku potvrdu, da ovaj niz poruka nedvosmisleno predstavlja neoboriv dokaz da su najviši funkcioner operativac srpskog sporta Višacki i ugledni veslački trener Stojić planirali i organizovali brisanje poslovnih podataka našeg kluba, a motiv jeste otudjenje imovine kluba kroz uništavanje dokumentacije.

- Od tužbe do istrage Podsećamo, nakon što je Privremena uprava preuzela vođenje kluba, 12. septembra 2025. podneta je krivična prijava, a Više javno tužilaštvo - Odeljenje za suzbijanje korupcije - oglasilo se nadležnim.

- VK Partizan na taj način želi da se sudskim putem utvrdi i razotkrije pozadina nemilih događaja iz avgusta i uništavanje dokumentacije što je imalo jasan cilj - prikrivanje tragova o nezakonitom otuđivanju klupske opreme.

Ko je vlasnik čamaca?

- Ukoliko je javnost sada u nedoumici kako je moguće da generalni sekretar Olimpijskog komiteta polaže pravo na opremu jednog klubu? Ili, na šta su još obrisani podaci iz računara i ostale dokumetacije ukazivali?

- Ukazuju na neverovatno činjenicu nezabeleženu u istoriji srpskog sporta, sa zapletom kao u krimi filmovima, gde bahati glavni glumci, iznoseći glasno dezinformacije i laži u javnosti, žele da prikriju svoja svesna i namerna činjenja na štetu Partizana, ostave klub bez kvalitetne i skupe opreme, i to klub, njihovu drugu kuću, koji ih je iznedrio i dao nesebično upravo ovoj dvojici važnih ličnosti srpskog sporta, sve što imaju u svojoj sportskoj karijeri, prvo kao aktivni sportisti, pa onda trener i funkcioner!

- Zato ovde nije samo reč o čamcima i ergometrima - reč je o dostojanstvu sporta i svih generacija koje su sa velikom ljubavi stvarale Veslački klub Partizan i negovale odnose i tradiciju u našoj jedinoj crno-beloj porodici koju imamo - JSD Partizan, navodi se u saopštenju VK Partizan.

Čeka se odgovor druge strane na sve izrečene optužbe...