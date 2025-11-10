Slušaj vest

Vaterpolisti Novog Beograda dočekaće u utorak od 20.30 časova na bazenu SC "11. april" ekipu Jadrana (HN) u trećem kolu grupe B Lige šampiona.

Prvo mesto na tabeli grupe B drži Pro Reko sa šest bodova, dok Novi Beograd i Jadran (HN) imaju po tri. Jadran iz Splita je poslednji bez bodova.

"Posle dva vezana poraza vaterpolisti Jadrana će sigurno biti silno motivisani da se vrate na pobednički kolosek, jer i za njih ovaj meč ima veliki značaj, s obzirom da je u igri plasman u TOP 8 fazu Lige šampiona. Ono što je za nas bitno je da su nam svi igrači zdravi, veoma dobro smo trenirali protekle dve sedmice i nadam se da ćemo na našem bazenu, pred našom publikom zabeležiti dobar rezultat", konstatovao je Radanović, preneo je klub.

Vaterpolisti Jadrana su nedavno u regionalnoj Premijer ligi savladali Novi Beograd posle boljeg izvođenja peteraca.

"U tom meču koji je odigran u Herceg Novom bili smo bez pomoći dvojice za nas veoma važnih igrača - Miloša Ćuka i Nikole Lukića. Sada ćemo biti kompletni i zato očekujem da ćemo pružiti maksimum. Jadran je izuzetno pokretljiva i veoma organizovana ekipa. Zato ćemo od prvog momenta morati da budemo u jakom presingu, da u svakom duelu budemo čvrsti i da se borimo za svaki pedalj bazena. Nadam se da će takav pristup rezultirati novom pobedom", zaključio je Radanović.

Vaterpolisti Pro Reka će sutra od 20.30 časova dočekati Jadran iz Splita u drugoj utakmici trećeg kola grupe B LŠ.