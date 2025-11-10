Slušaj vest

Muška reprezentacija Srbije zauzela je danas peto mesto u ekipnom takmičenju u gađanju malokalibarskom puškom (MK) iz trostava na Svetskom prvenstvu u Kairu.

Streljaštvo, strelci, strelište, puška, pištolj

Kako je saopštio Streljački savez, samo dva kruga delila su srpske strelce od medalje. Srpski trio Milenko Sebić, Lazar Kovačević i Marko Ivanović skupio je 1.763 kruga, a bronzu je sa 1.764 osvojila Švajcarska.

Švajcarski strelci pogodili su sedam unutrašnjih centara više od srpskog tima, a Srbiji bi medalju donelo ostvarenje od 1.765 krugova. ;Ekipni plasman je određen na osnovu rezultata u pojedinačnim eliminacijama, u kojima su startovala 93 takmičara, a 21 zemlja je imala ekipe.Zlato je sa 1.771 krugom osvojila Francuska, a srebro sa 1.768 krugova Norveška. Ispred Srbije se plasirala i Italija, istim rezultatom kao i Švajcarska, ali uz manje unutrašnjih centara.

Trojica srpskih strelaca su plasmanima u eliminacijama prošli u kvalifikacije u utorak. Najbolje ostvarenje postigao je Milenko Sebić koji je sa 591 krugom zauzeo šesto mesto u prvoj grupi, u kojoj se Lazar Kovačević sa 587 plasirao na 19. poziciju.

Marko Ivanović bio je 15. u drugoj grupi sa 585 krugova.

Najvredinji rezultat u eliminacijama od 594 krugova zabeležio je Francuz Roman Ofrer, prvoplasirani u prvoj grupi. U sutrašnjim kvalifikacijama učestvovaće 66 strelaca.

Takođe, danas su održana i pojedinačna takmičenja vazdušnim pištoljem, uz učešće petoro srpskih takmičara.

Zorana Arunović je u kvalifikacijama zauzela 30. mesto sa 573 kruga, šest manje od rezultata neophodnog za plasman u finale. Jovana Todorović zauzela je 52. mesto, a juniorka Nađa Martinović završila je na 90. mestu.

Srbija je u ekipnom plasmanu osvojila 14. poziciju. Trijumfovala je Kina sa 1.752 krugova, rezultatom za 12 krugova boljim od dosadašnjeg svetskog rekorda.

Damir Mikec zauzeo je 42. mesto sa 576 krugova, dok je junior Uroš Gajić sa za jedan krug slabijim ostvarenjem bio 50. u takmičenju vazdušnim pištoljem.

Za osam mesta u finalu u kvalifikacijama se borio 121 takmičar. Finale je vredelo 583 kruga, a najprecizniji je bio Indijac Samrat Rana sa 586 krugova.