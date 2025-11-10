Iman Kelif, bokserka koju optužuju da je muškarac

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) napravio je korak bliže uvođenju potpune zabrane učešća transrodnih žena u ženskim kategorijama u svim sportovima.

Predsednica MOK Kirsti Koventri je u sklopu svoje kampanje obećala da će uvesti tu politiku.

List Tajms preneo je danas da će zabrana biti objavljena početkom sledeće godine, posle prezentacije koju je šef medicinskog odeljenja održao članovima MOK.

Kao odgovor na to, MOK je saopštio da "radna grupa nastavlja diskusije na tu temu i da još nisu donete nikakve odluke".

Međutim, Bi-Bi-Si je od svojih izvora saznao da će zabrana biti uvedena 2026. godine.

Prema prvobitnim nalazima u istraživanjima istaknute su fiziološke prednosti koje sportisti rođeni kao muškarci zadržavaju, čak i nakon smanjenja nivoa testosterona. Opšta zabrana verovatno neće biti uvedena pre Zimskih olimpijskih igara u februaru u Milanu i Kortini, ali bi mogla da bude na snazi pre Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine.

MOK je ranije prepuštao propise o podobnosti za pol upravnim telima individualnih sportova, pre nego da primenjuje univerzalni pristup, pri čemu su mnoga upravna tela dozvoljavale transrodnim sportistkinjama da se takmiče u ženskoj konkurenciji ako smanje nivoe testosterona.

Nakon što je izabrana za predsednicu MOK u junu, Koventri je rekla da će radna grupa zadužena za to pitanje, sastavljena od stručnjaka i međunarodnih federacija, osigurati da se pronađe konsenzus i da su članovi MOK pokazali ogromnu podršku zaštiti ženske kategorije u sportu.

Međunarodni paraolimpijski komitet se protivi opštim rešenjima za politiku učešća transrodnih osoba.

Prethodnih godina sve veći broj sportskih federacija zabranio je sportistima koji su prošli kroz muški pubertet da se takmiče u elitnim ženskim takmičenjima zbog zabrinutosti oko pravičnosti i bezbednosti, uključujući Svetsku atletiku i Svetsku federaciju vodenih sportova.