NEKADA JE BILA NAJBRŽA ŽENA NA SVETU! Danas jedva hoda i bori se s retkom Devicovom bolešću
Olimpijske igre u Sidneju 2000. godine, između ostalih, obeležila je i američka atletičarka Merion Džons.
Džons je osvojila tri olimpijske medalje u sprinterskim disciplinama, ali je ubrzo i ostala bez njih zbog korišćenja dopinga. Zbog laganja tokom istrage osuđenja je i na šest meseci zatvora.
Nekada najbrža žena sveta, sada 50-godišnja penzionerka, objavila je potresan video na Instagramu. Na snimku se vidi kako se s vidnim naporom spušta niz stepenice, držeći se za ogradu.
Džons se poslednjih godina bori s neuromijelitis optikom (NMO ili Devicova bolest), retkom autoimunom demijelinizacijskom bolešću koja primarno pogađa optičke živce i leđnu moždinu.
Dijagnozu je dobila pre pet godina. U početku je bila privremeno paralizovana i nije mogla da hoda. Trenutno prima infuzije svake druge nedelje.