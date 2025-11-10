Slušaj vest

Predsednik Ferarija Džon Elkan rekao je danas da bi vozači te italijanske ekipe Luis Hamilton i Šarl Lekler trebalo manje da pričaju i da se koncentrišu na vožnju, posle razočaravajućeg nastupa u trci Formule 1 u Brazilu.

Hamilton i Lekler nisu u nedelju završili trku za Veliku nagradu Sao Paola, pošto su učestvovali u odvojenim incidentima na stazi. Ferari je pao na četvrto mesto u konkurenciji konstruktora, iza Meklarena, Red Bula i Mercedesa.

Italijanska ekipa je prošle godine bila druga sa 14 bodova manje od Meklarena, ali sada zaostaje 394 boda za šampionom Meklarenom, tri trke pre kraja.

"Ako pogledamo sezonu u Formuli 1, možemo reći da imamo mehaničare koji osvajaju šampionat svojim nastupima, posebno svime što rade u boksu. Ako pogledamo naše inženjere, automobil se nesumnjivo poboljšao. Ako pogledamo ostalo, nije na nivou standarda", rekao je Elkan pred Olimpijskim komitetom Italije uoči Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, preneo je Skaj.

"Imamo vozače koji moraju više da se koncentrišu i manje da pričaju, pošto imamo još važnih trka pred nama, a drugo mesto u konkurenciji konstruktora nije nemoguće", dodao je predsednik italijanske ekipe.

Hamilton je prešao u Ferari na početku godine, ali nije uspeo da se popne na pobedničko postolje u 21 trci ove sezone, osim što je u martu pobedio u sprintu u Kini. Sedmostruki svetski šampion ostvario je slabije rezultate od timskog kolege Leklera, posebno u kvalifikacijama, u kojima vozač iz Monaka vodi 16-5.

Upitan o problemima u Ferariju, Hamilton je za Skaj rekao da je to "košmar u kojem već neko vreme živi".

Šampionat se nastavlja 23. novembra trkom u Las Vegasu.