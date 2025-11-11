Slušaj vest

Vanja Kokić, član Karate kluba „Takovo“ iz Gornjeg Milanovca, ostvario je istorijski uspeh osvojivši bronzanu medalju u borbama na Evropskom prvenstvu u tradicionalnom karateu, na kojem je nedavno učestvovalo više od 1000 takmičara iz 20 zemalja i četiri najveće svetske organizacije (WTKU).

Pored bronzane medalje, Vanja je zauzeo i dva peta mesta u disciplinama kate i fukugo, što predstavlja najveći pojedinačni rezultat takmičara iz Gornjeg Milanovca u ovom sportu do sada.

Vanja Kokić osvojio bronzu Foto: Privanta arhiva

Odlične rezultate ostvarili su i Tatjana Savčić (6. mesto fukugo, 5. mesto kate – kadetkinje) i Janko Kokić (6. mesto kate – juniori), čime su dostojno predstavljali Srbiju i svoj klub.

Konkurencija na prvenstvu bila je izuzetno jaka, sa više od 20 takmičara u svakoj kategoriji, a rezultati sportista iz kluba „Takovo“ pokazali su da njihov kontinuirani rad i posvećenost daju vidljive rezultate.

„Nastavljamo da se usavršavamo i da širimo ime našeg kluba i Gornjeg Milanovca na svetskoj karate sceni,“ poručuju iz kluba.

Organizatori i takmičari zahvalili su brojnim preduzetnicima i privrednicima koji su pomogli odlazak ekipe na prvenstvo, kao i Opštini Gornji Milanovac na ustupanju sportskih sala hale „Breza“ i zatvorenog bazena „23. April“ za pripreme sportista.

V.P. gminfo.rs