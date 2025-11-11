Slušaj vest

Simić je u finalu kategorije do 80 kilograma savladao Mihaila Usova iz Rusije rezultatom 4:1. Na putu do zlata ostvario je tri pobede, od čega jednu tehničkim nokautom, a pre finala savldao je Moldavca Anatolija Gavriljuka i Jermenca Hamleta Adamijana.

Srpski reprezentativac Marko Pižurica (do 92 kg) stigao je do srebra nakon poraza u finalu od Rusa Vladimira Ermakova 0:5. Pižurica je do borbe za zlato stigao trijumfima nad Gruzijcem Lukom Kvirikadzeom i Moldavcem Mirabom Drumeom, koga je savladao tehničkim nokautom u prvoj rundi polufinala.

Pored zlatne i srebrne medalje, Srbija je osvojila i tri bronze: Nikola Bogatinoski (do 57 kg) i Petar Sandić (do 63,5 kg) u omladinskoj konkurenciji (U19), te Dimitrij Gorbenko (do 63,5 kg) među mlađim seniorima (U23).

U omladinskoj selekciji Srbije nastupili su i Nikola Maksimović (do 51 kg), Filip Stanojević (do 54 kg), Vasilije Đurđević (do 67 kg), Ognjen Vučićević (do 75 kg), Đorđe Đorić (do 80 kg), Veljko Ristić (do 86 kg) i Kevin Major (do 92 kg).

U konkurenciji mlađih seniora Srbiju su predstavljali Rastko Simić (do 80 kg), Dmitrij Gorbenko (do 63,5 kg), Filip Džida (do 67 kg), Hamza Rašljanin (do 71 kg), Ahmed Mavrić (do 75 kg) i Marko Pižurica (do 92 kg).

Stručni štab činili su selektor omladinske reprezentacije Branislav Jovičić, kubanski trener Horhe Luis Frometa, Milisav Vuk Simić i Rus Artem Gorbenko.

Ukupno gledano, Srbija je Evropsko prvenstvo u Jermeniji završila sa 14 medalja, tri zlatne, pet srebrnih i šest bronzanih (računajući i žensku selekciju). U muškoj konkurenciji osvojeno je pet odličja: jedno zlatno, jedno srebrno i tri bronzane.